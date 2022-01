Tanxugueiras avisan para la final del Benidorm Fest: "Se verán cosas que no se vieron"

Tanxugueiras posan en una rueda de prensa tras la celebración de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2022, en el Mirador del Castillo, a 27 de enero de 2022, en Benidorm / Joaquín Reina / EUROPA PRESS

3 Se lee en minutos Alberto Leyenda



Las Tanxugueiras confían en mejorar su actuación en la gran final de Benidorm Fest, después de que en la semifinal recabasen el apoyo mayoritario del público pero no del jurado profesional. "Tenemos muchas ganas de pulir de detalles, de mejorar, y que se puedan ver cositas que no se vieron el miércoles", han expuesto en una rueda de prensa conjunta con el resto de finalistas. Llevan también "muchos apuntes para la realización", para que las cámaras recojan y trasladen todo el poderío visual de su puesta en escena. Ha habido voces que, sin dejar de aplaudir su presentación, han señalado aspectos mejorables, sobre todo en cuanto a producto televisivo.

En este sentido cobra mayor importancia el hecho de que Olaia Maneiro ya tuviese más contacto con el escenario. Su positivo por Covid le obligó a llegar a Benidorm sobre la hora, sin posibilidad de hacerse con el espacio en el que debía actuar. Esta es una circunstancia que tiene mucho peso en una actuación de estas características, con una escenografía creada ex profeso, y con mucha más complejidad que en los directos habituales del trío. "Tenemos ganas de repetirlo, ya me familiaricé con el escenario. Ya me conozco dónde me tengo que colocar", ha explicado la propia Olaia, con naturalidad y retranca. La confesión le valió un "¡bravo!" por parte de sus compañeras.

Durante la comparecencia, en la que los participantes apenas hablaron unos minutos y en la que reinó la complicidad entre ellos, las Tanxugueiras no han entrado en la intensa polémica desatada desde que se conoció la baja puntuación que les concedió el jurado profesional. Son, de hecho, las finalistas con segunda peor anotación en ese capítulo, 38 puntos, solo peor que los 28 de Gonzalo Hermida, cuya actuación fue sustituida por un vídeo. En cambio, en la suma de voto popular y jurado demoscópico, las pandereteiras tienen 55 puntos, tantos como los que más (Rigoberta Bandini y Chanel).

Puntuación de los finalistas del Benidorm Fest

A Olaia Maneiro le cedieron sus compañeras la palabra para un último alegato. "Cada vez que me toca hablar lloro, la gente va a pensar que no hago otra cosa", ha bromeado. Ha agradecido el apoyo de todos los seguidores y ha aprovechado para lanzar el mensaje que han sostenido desde que decidieron optar a representar a España en Eurovisión. "La cultura y los idiomas siempre van a unir. Nunca restan, siempre suman. Estamos muy contentas de representar a todos los idiomas cooficiales y a todas las culturas", ha proclamado, lo que le ha valido el aplauso de sus rivales, al grito de "¡Olaia, presidenta!". En la rueda de prensa también participó Rayden, con el que las Tanxugueiras acaban de estrenar una colaboración, 'Averno'.

Sorpresas para la final

Tras las dos semifinales, el 'Benidorm Fest' ya ha desvelado algunas sorpresas que tenía guardadas para su gran final este sábado 29. Además de la participación de los ocho artistas clasificados que competirán por representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, la gala contará con varios artistas invitados.

Según ha avanzado hoy la pública en una nueva rueda de prensa desde Benidorm, la final contará con la actuación de Nia, Nyno Vargas y Pastora Soler. Los dos primeros tienen un tema a conjunto titulado 'Me muero de risa', por lo que esa será posiblemente su presentación. Por otro lado, Pastora Soler fue la representante de España hace ya diez años con 'Quédate conmigo', aunque no han avanzado qué tema interpretará la artista.

La gala también contará con la participación del representante español el pasado año. Blas Cantó cederá el testigo y entregará el micrófono de bronce al ganador.

Noticias relacionadas