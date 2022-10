Redfall detalla los diferentes y terribles vampiros del videojuego para Xbox y PC. / REDFALL

Del mismo equipo de desarrollo que nos ha traído ‘Dishonored’ y ‘Prey’, el próximo videojuego de Arkane Studios, ‘Redfall’, a diferencia del resto de propuestas de la desarrolladora, sitúa como principal amenaza a los Vampiros. De estos precisamente tenemos nuevos detalles, ya que el estudio nos permite descubrir a las criaturas de la noche y de paso algunas de las cosas que son capaces de hacer.

El tono del vídeo coincide con la cercanía de la celebración de Halloween y nada mejor que presentar a los diferentes chupasangres en acción, además de muchas calabazas, un cementerio y un espantapájaros para completar el mosaico perfecto para ambientar la fiesta americana, país en el que se desarrolla el juego de acción narrativa y mundo abierto donde cada jugador podrá luchar por su cuenta o formar equipo con hasta tres amigos mientras desvelan el misterio que se oculta tras la aparición de los vampiros en la ciudad isleña de Redfall, Massachusetts.

Olvídate del ajo

A juzgar por lo mostrado, los vampiros de ‘Redfall’ no temen a las cruces ni son alérgicos al ajo. Probablemente, no duerman en ataúdes o necesiten invitación para entrar a tu casa. No hace tanto tiempo eran gente normal y codiciosa, personas obsesionadas con la idea de la eternidad que usaron la ciencia para convertirse en monstruos. Después de su transformación, algunos vampiros desarrollan habilidades como el Pescador, que usa un arpón psíquico para alejar al jugador de su equipo.

Uno de los más esperados

‘Redfall’ es una de las grandes exclusivas para las consolas Xbox -y PC-. En un principio, el juego estaba previsto para 2022, pero su desarrollo se acabó posponiendo hasta el próximo año junto con ‘Starfield’, otra gran exclusiva de Microsoft, ambos a cargo de Bethesda. El juego es el más ambicioso entre los proyectos desarrollados por Arkane Studios y, de hecho, al anunciar el desplazamiento de los plazos de entrega, el director del estudio, Harvey Smith, admitía que este volumen de producción requiere de mucha atención y tiempo.

“Hola chicos, como habréis visto, hemos decidido retrasar el lanzamiento de Redfall. El equipo necesita más tiempo para dar vida al juego. Muchas gracias por vuestro continuo apoyo. Es nuestro juego más ambicioso hasta el momento y estamos ansiosos por mostrarlo". Llegará el próximo año en exclusiva para Xbox Series X|S y PC, además de Game Pass desde el primer día.

