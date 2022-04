Qué puede cambiar en Twitter con Elon Musk

La compra de Twitter por el multimillonario sudafricano Elon Musk no solo es una de las mayores operaciones tecnológicas de la historia, sino que también despierta muchas dudas respecto al futuro de la plataforma.

El fundador de Tesla, nacionalizado canadiense y estadounidense, ya ha apuntado de diversas formas que no le gustan las actuales normas de la red social, que considera demasiado restrictivas, y ha defendido un modelo más laxo, que respete su idea de libertad de expresión.

Sus críticas ya despertaron muchos recelos antes de la adquisición de la compañía, incluso entre los mismos empleados de Twitter, preocupados por la posibilidad de que el magnate cambie sus normas éticas de publicación, incluido el veto al expresidente de EEUU, Donald Trump, por considerar que sus mensajes instigaron el asalto al Capitolio en enero de 2021.

En la carta con la que oficializó su oferta de compra, Musk aseguraba que Twitter necesita transformarse en una empresa "privada" -que no cotice en bolsa- ya que, en su opinión, no puede "ni prosperar ni servir" a la libertad de expresión en su estado actual.

En la misiva, Musk expresaba la idea de que la empresa tenía un gran "potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo". "Creo que es un imperativo social para el funcionamiento de la democracia", insistía. Pero subrayó que la empresa "no prosperaría ni cumpliría con este imperativo social en su forma actual". "Twitter necesita transformarse", concluía.

Musk llegó incluso a plantear en marzo una encuesta desde su propia cuenta de Twitter en la que preguntaba a los sus usuarios si creían que la red social defendía el principio de libertad de expresión, en cuya definición no entraba.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?