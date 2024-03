Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el acusado rompe su silencio desde prisión y confiesa que "estoy seguro de que me van a absolver"

Daniel Sancho, con ganas de afrontar el juicio: "Demostraré que fue en defensa propia"

El joven español Daniel Sancho, está "convencido" de que le van a "absolver" porque actuó en "defensa propia", según dijo en exclusiva a EFE de cara al juicio que se celebrará a partir del 9 de abril en Tailandia: "Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia", afirmó Sancho en la cárcel de la isla tailandesa de Samui, al ser preguntado sobre cómo afronta la posibilidad de una sentencia condenatoria por asesinato en un país que contempla la pena capital para delitos de sangre. Además del cargo de asesinato premeditado, del que se ha declarado no culpable, Sancho, de 29 años, está acusado de la ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento, delito este que sí ha admitido y que podría conllevar hasta un año de cárcel: "(Me siento) con ganas de afrontarlo, de que por fin se me escuche y poder aclarar las distorsiones, los malentendidos y todas las mentiras que se han dicho", dijo el acusado durante las visitas que EFE le hizo en la cárcel los días 13 y 14 de marzo.

