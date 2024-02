Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el duro golpe que Rodolfo Sancho ha asestado a Silvia Bronchalo tras su denuncia por "insultos y vejaciones"

El abogado de Daniel Sancho habla sobre el arma del crimen: "Nadie sabe dónde está"

El letrado de Daniel Sancho regresaba a 'Vamos a ver' para hablar sobre el arma del crimen: "No consta que la sierra se empleara en el desmembramiento y lo más importante es que tenemos que seguir agradeciendo el buen trabajo que ejercen los tres magistrados de la Audiencia Provincial y la filtración constante e interesada de la policía tailandesa", señala. Dejando claros los fallos que él ve en el proceso, asegura que "además de aquella reconstrucción sin abogados, sin policía, sin juez... Resulta que el cuchillo que presuntamente se emplea en el desmembramiento no es de los que él compró, sino de los que había en el apartamento", continúa. El letrado explica que "en su tercera declaración, que es la válida con abogado, dice que no hubo pelea sino que le agredió sexualmente. Sin embargo la policía dice que había reconocido que había matado, lo que no es cierto. Nos encontramos con un cuchillo que dice que estaba en el fregadero, pero nadie sabe dónde está y es una pieza que hay que llevar a juicio. La autopsia dice que no saben ni a qué hora ni cómo murió", ha denunciado García Montes en el matinal de Telecinco.