Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el varapalo definitivo que la defensa española ha asestado a la policía tailandesa a dos meses del juicio final

Marcos García Montes demuestra que Sancho sufrió severas lesiones durante la pelea

Tras la rueda de prensa convocada por los abogados del español el pasado 12 de enero, el letrado Marcos García Montes acudía al programa de Telecinco 'Vamos a ver' con el fin de ampliar la información alrededor de las fotografías que muestran las heridas causadas a su cliente. Según la versión del chef y su equipo de defensa, la muerte de Edwin se produjo tras una pelea: "La policía filtra que Daniel sufría estas lesiones y son de mordedura que demostrarían que habría habido una agresión. Cuando alguien se defiende de una pelea no lo hace a mordiscos. Habría uno, no siete y por eso es una pelea en la que Daniel se defiende, Edwin cae al suelo y muere. Si lo que se produce no es una pelea si no una agresión en la que una persona cae por accidente y fallece, estaríamos ante un accidente. Si consiguiéramos una sentencia de multa o de ocho años, parte de la condena sería en España", asegurón el letrado.