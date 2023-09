Álex de la Iglesia, roto de dolor por el caso de Daniel Sancho: "Es una bofetada incomprensible"

El director de cine Álex de la Iglesia en el estreno del musical School of rock / EUROPA PRESS

El caso de Daniel Sancho se ha situado en el foco de atención desde el momento en que se supo la noticia de lo que había ocurrido. Muchos personajes famosos se han pronunciado al respecto debido a la cercanía con el padre del presunto asesino, entre ellos algunos directores de cine como Alex de la Iglesia.

Muy amigo de Rodolfo Sancho, Álex de la Iglesia ha sido el último en pronunciarse sobre el durísimo momento que atraviesa el actor desde la detención de su hijo Daniel a principios de agosto por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia.

El director de cine ha trabajado en varias ocasiones con el actor y tiene una relación muy especial con él, por lo que, como reconoce, no sería capaz de hacer una película sobre el macabro crimen: "Pues no. Francamente, me toca muy cerca y no" ha asegurado muy afectado, sin ocultar "el dolor increíble" que siente por lo que supuestamente ha hecho el hijo del protagonista de la serie 'Isabel'.

"No sé si hay consuelo para Rodolfo, es su padre" añade, reconociendo que a pesar de su amistad con el intérprete, no sabe cómo está sobrellevando este trance. "No sé como se encuentra actualmente porque tampoco lo está compartiendo" asegura, revelando que lo único que "puede contar" es que "está muy metido en el tema" e intentando ayudar a Daniel en todo lo que esté en su mano para evitar que sea condenado a pena de muerte.

"Rodolfo es una persona extraordinaria, y desde luego esto es algo que... Que nos ha... Es una bofetada incomprensible y extrañísima. Yo no entiendo nada, francamente, no sé qué ha pasado" admite desolado. "Hay algo ininteligible, es lo que está pasando ahora. No lo sé, no puedo hablar de ello" concluye, mostrando una vez más su apoyo incondicional al actor: "Siempre. Adoro a Rodolfo".