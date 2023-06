La guía para ayudar a los jóvenes a usar las redes sociales de forma segura y sana

Tres jóvenes, con sus móviles. / LOZ

3 Se lee en minutos H.G.



Las redes sociales son una parte importante de la vida de muchos jóvenes. Según un estudio de Pew Research Center, el 95% de los adolescentes estadounidenses tienen acceso a un teléfono inteligente y el 45% dice que está conectado a internet casi constantemente. Las redes sociales les permiten comunicarse con sus amigos, expresar su identidad, buscar información y entretenerse. Pero, también pueden acabar convirtiéndose en una adicción.

El uso excesivo del móvil y de las redes sociales también pueden tener efectos negativos en el bienestar de los jóvenes. Algunos estudios han encontrado que el uso excesivo o inadecuado de estas plataformas puede estar relacionado con problemas como la depresión, la ansiedad, el acoso cibernético, la baja autoestima, el aislamiento social o el trastorno del sueño.

Por eso, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) ha publicado un documento titulado 'Health Advisory on Social Media Use in Adolescence' (Consejo de salud sobre el uso de redes sociales en la adolescencia), en el que ofrece una serie de recomendaciones basadas en la evidencia científica para ayudar a los jóvenes a usar las redes sociales de forma saludable y segura.

Las recomendaciones de la APA sobre el uso de redes

Estas recomendaciones están dirigidas a padres y madres, educadores, profesionales de la salud mental, responsables políticos y técnicos de las empresas de tecnología digital. El objetivo es que todos estos actores colaboren para crear un entorno que favorezca el desarrollo social, educativo, psicológico y neurológico de los adolescentes:

Debe animarse a los jóvenes a utilizar funciones que creen oportunidades de apoyo social, compañía online e intimidad emocional que puedan promover una socialización saludable.

Se recomienda adaptar el uso, la funcionalidad y los permisos de las redes sociales a las capacidades de desarrollo de los jóvenes. Los diseños dirigidos a adultos pueden no ser apropiados para los menores de edad.

Para los niños más pequeños, los adultos deben controlar el uso de las redes sociales, lo que incluye discutir y asesorar sobre el contenido de las redes sociales . Conforme los menores van creciendo y adquieren más habilidades de alfabetización digital, se puede aumentar gradualmente su autonomía.

Se debe minimizar la exposición de los adolescentes a contenido de las redes sociales que represente comportamientos ilegales o psicológicamente inadaptados. Este tipo de contenidos incluye cualquier información que promueva autolesiones, comportamientos de alto riesgo o trastornos alimentarios.

Se debe limitar el uso de las redes sociales para que no interfieran con el sueño y la actividad física de los adolescentes. Las investigaciones recomiendan que los adolescentes duerman al menos ocho horas cada noche y mantengan horarios regulares de sueño y vigilia.

Se debe fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática entre los jóvenes para que puedan evaluar la veracidad, la calidad y la intención del contenido de las redes sociales.

Se debe educar a los jóvenes sobre los riesgos potenciales de compartir información personal o sensible en las redes sociales, así como sobre las medidas de seguridad y privacidad que pueden tomar para protegerse.

Se debe promover el respeto y la responsabilidad en las interacciones online, así como prevenir y denunciar el acoso cibernético y otras formas de violencia digital.

Se debe alentar a los jóvenes a buscar ayuda profesional cuando experimenten problemas de salud mental relacionados con el uso de redes sociales o cuando se sientan abrumados por el contenido que ven o reciben.

Se debe apoyar la investigación científica sobre los efectos de las redes sociales en el desarrollo de los jóvenes, así como la regulación ética y legal de las empresas de tecnología digital.

Noticias relacionadas

Estas recomendaciones no son aplicables de manera uniforme a todos los jóvenes. Cada adolescente tiene su propio nivel de madurez, sus propias habilidades y su propio contexto. Por eso, es importante que los adultos que les rodean les conozcan bien y les orienten de forma personalizada.

Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil y divertida para los jóvenes, siempre que se usen con moderación, criterio y respeto. Si sigues estas recomendaciones, podrás aprovechar al máximo las ventajas de estas plataformas y evitar sus posibles inconvenientes.