Una pasajera de comparte su asiento 'con ventana' y la respuesta de la compañía aérea se hace viral

La viajera de Ryanair pagó un extra por viajar en ventanilla y lo que se encontró al llegar a su asiento no fue lo que esperaba

Ryanair vive en el ojo del huracán en los últimos meses. A las noticias sobre las huelgas de tripulantes de cabina ocurridas durante todo el verano, se suman de cuando en cuando las polémicas virales por sus respuestas en las redes sociales. El último caso tiene que ver con algo que los pasajeros solemos desear a la hora de volar: ir en ventanilla. Tanto es así, que muchas compañías cobran más caros los asientos próximos a la ventana.

La compañía irlandesa es una de esas: los billetes en ventanilla son más caros en la aerolínea 'low cost' que el resto de pasajes. Por eso, si un cliente paga el coste extra por viajar con vistas, lógicamente espera encontrar una ventana decente.

Sin embargo, no es lo que le sucedió a la usuaria de Twitter @MartaVerse, que se ha vuelto viral en redes al compartir una fotografía del asiento 'con ventanilla' que le había tocado y recibir una respuesta por parte de Ryanair.

Esta usuaria era pasajera en uno de los vuelos de Ryanair. Pagó por un asiento con ventana, pero al llegar a su sitio, no era para nada lo que se esperaba: "¿En serio, Ryanair? Pagué por el asiento con ventana", escribía la chica junto a la foto de su asiento.

Seriously @Ryanair I paid for the window seat 🫠 pic.twitter.com/78qp9W3lLM