'Bullying' y suicidio viral

Se ha hecho viral el vídeo de un niño que quiso celebrar su cumpleaños con sus compañeros de campamento pero que recibió burlas e insultos, como “foca” o “gordo”. El hermano relata que cuando el pequeño llegó a casa dijo: “La vida es una mierda y no quiero vivir más”. El vídeo fue viral por los insultos, pero debería de ser viral lo que dijo después porque eso es lo que queda en silencio.

Mejor que se haga viral hablar del acoso y los intentos de suicidios. Quizás porque nadie cree que eso lo va a vivir, hasta que ocurre.

Cuenta el Consejo General de Psicología de España que el 26% de las ideas suicidas están entre los 18 y 25 años. Las autolesiones se han cuadruplicado entre los 10 y 24 años. El suicidio es la segunda causa de muerte entre la juventud tras el cáncer. Quienes saben, advierten: no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Y que, aunque cada caso es único, en ocasiones hay factores de riesgo como 'bullying', abandonos, falta de futuro, violencia familiar o de género.

Los profesionales están alertados del aumento de intentos de suicidios en chicas. En unos días se realizará una manifestación para reclamar un Plan Nacional contra el suicidio, al igual que ocurre con las drogas.

Quien recibe el 'bullying' no es culpable, y quienes lo ejecutan no nacen así, sino que lo han aprendido. ¿De dónde? Ahí es donde todo el mundo se echa la pelota para evitar responsabilidades. Quizás, a veces, es la suma de todas esas cosas minúsculas que los peques ven y aprenden: cómo hablamos a un camarero o dependienta, cómo damos ejemplo de responder ante la violencia, si participamos de linchamientos en redes, cómo nos ganamos el respeto, qué decimos cuando vemos en la tele una pelea de Will Smith y Chris Rock u otro enfrentamiento…

Quizás hay que ser más consciente de qué hacemos porque las consecuencias están aquí. Hacer este tema viral cuando ocurre está bien, pero de pésames y lamentos no se previene nada ni sustituye a las pérdidas. Quizás, somos una sociedad donde el odio y el machaque es lo único viral.

