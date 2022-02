Nuevos retos de la movilidad urbana sostenible

4 Se lee en minutos



La movilidad urbana se enfrenta a una revolución sin precedentes. Por un lado, los desplazamientos de personas y mercancías han aumentado debido al incremento de las ventas online, a las nuevas opciones de movilidad y al descenso del uso del transporte público por la pandemia. Por otro, los objetivos de sostenibilidad obligan a empresas, asociaciones, instituciones y ciudadanos, a tomar decisiones conscientes y eficientes, que contribuyan a la reducción de emisiones. Para hablar de estos retos de la movilidad urbana, Prensa Ibérica y El Periódico de España han organizado un foro patrocinado por RENFE y Alphabet, con la colaboración de Correos, Espacio Bertelsmann y Empresas por la Movilidad Sostenible.

El gerente de El Periódico de España, Jesús Javier Prado, subrayó en la bienvenida al evento el interés que ha demostrado este medio por debatir temas tan actuales como la movilidad sostenible. Armando Huerta, director de Comunicación de Prensa Ibérica, condujo el debate.

Según destacó la directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, May López, “Nos encontramos en una revolución de la movilidad que tiene consecuencias: hay un mayor desplazamiento de personas y mercancías y esto se refleja en el medio ambiente: el 28% de las emisiones de CO 2 y el 40% de las de NO x son generadas por el transporte. La legislación europea y nacional busca que las organizaciones tomen medidas para invertir esta tendencia”. En esta misma línea, Santiago Muñoz Cumplido, responsable de Sostenibilidad de Correos, habló del gran reto al que se enfrenta este gigante de la mensajería: “Hacemos 1.800 millones de envíos anuales, contamos con una flota de 12.000 vehículos y con 11.000 carteros que reparten correo diariamente a pie (cero emisiones). Pretendemos mejorar la vida de los ciudadanos y, para lograrlo, nos apoyamos en tres palancas: concienciar al usuario de que sus acciones también tienen repercusión; informar y formar a nuestros 50.000 empleados sobre el uso de tecnologías y políticas de conducción eficientes, e impulsar planes de movilidad sostenible”.

Lo último en materia de movilidad sostenible

La tecnología contribuye en gran medida a crear una movilidad urbana con menor impacto medioambiental. El sector del ferrocarril, a la vanguardia de la sostenibilidad (sólo es responsable de un 0,3% de las emisiones nocivas) busca ahora fomentar un transporte “verde” más allá de las vías. Sonia Segade, gerente de Transformación Tecnológica de Renfe habló en el foro sobre el nuevo servicio de movilidad integral Renfe as a Service (RaaS): “Esta plataforma permite al usuario utilizar los servicios de Renfe y otros operadores de transporte desde una única aplicación. Es un servicio que mejora la sostenibilidad, ofrece una alternativa diferente a los usuarios y permite la aparición de nuevas alianzas y modelos de negocio”.

La movilidad compartida también tuvo su lugar en el foro, ya que también contribuye a la mayor sostenibilidad de los desplazamientos. En palabras de Juan Abad, gerente comercial de Nuevo Negocio de Alphabet “Estamos cambiando nuestra forma de trabajar; nos focalizamos en la consultoría para adaptar la movilidad a lo que el cliente demanda. También estamos buscando la eficiencia por un pago por uso, lo que permitirá tener un vehículo en el momento adecuado, evitando inmovilizaciones. Además, como empresa, Alphabet sigue esforzándose por ofrecer servicios de financiación y de gestión que mejoren el funcionamiento de todas las áreas del sector”.

Sobre las tendencias en sostenibilidad de los concesionarios, Juan Luis Fernández, director de Asuntos Públicos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO) apuntó: "El ciudadano está cambiando y, como consecuencia, los concesionarios van a evolucionar para convertirse en centros de movilidad. De aquí a cuatro años se prevé que el 10% de las de sus ventas sean kilómetros en un modelo de suscripción. Además, como empresas, los concesionarios tenemos el objetivo global de reducir la huella de carbono, de favorecer la movilidad alternativa y de facilitar los puntos de recarga”.

El papel de las instituciones y el transporte público

Respecto al papel de las instituciones en este tema, el responsable de Correos afirmó: “Hay una clara predisposición a favorecer la movilidad sostenible desde la parte institucional. Ya tenemos la Ley de Cambio Climático y se están determinando los criterios para establecer zonas de bajas emisiones. Contamos con el Plan MOVES, de movilidad sostenible y con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todo esto se está trasladando a proyectos reales de transformación de infraestructuras que van a ayudar a conseguir esa esa movilidad sostenible”.

Sobre este tema, Huerta preguntó a la gerente de Transformación Tecnológica de Renfe sobre los retos tiene por delante el transporte público para afrontar la transformación que exige una Movilidad Urbana Sostenible “Para nosotros el principal desafío es convertirnos en una solución de plataforma de movilidad integrada, que es por lo que estamos apostando dentro de la compañía. Se trata de un proyecto de envergadura que supone una inversión de 40 millones de euros en 5 años y contamos con el apoyo del Ministerio para lograrlo”.

El gerente comercial de Nuevo Negocio de Alphabet apuntó también la incidencia de la pandemia sobre el transporte público, que ha repercutido negativamente en la movilidad sostenible: “Debido a la pandemia, al miedo a contagiarse por Covid, la utilización del transporte público ha bajado en 6 puntos. Se está usando más el vehículo particular y todo lo que habíamos avanzado en este tema antes de la pandemia, lo hemos perdido. Tenemos que volver a convencernos de que el transporte público es seguro”, concluyó.

