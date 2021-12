Todo listo para empezar con los movimientos de lavas y abrir vías tras el desastre del volcán de La Palma

Empieza a verse la luz al final del volcán de La Palma. Los indicadores se mantienen estables y siguen apuntando hacia el agotamiento del fenómeno. Es por esto que las instituciones y organismos implicados en la emergencia ya comienzan a planificar las actuaciones que seguirán a la declaración del fin de la erupción volcánica, prevista para dentro de dos días, coincidiendo con la celebración de Navidad.

Una vez se dé por finalizada la erupción se podrá comenzar a mover el material lávico en las zonas donde las coladas tengan menor espesor. Así lo indicó ayer Francisco Prieto, portavoz del comité técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), quien aseguró que desde la próxima semana comenzarán las mediciones de temperatura y salida de gases en algunas zonas de interés.

«En el proceso de enfriamiento de la lava se produce emisión de gases, con lo cual hay que tener mucha precaución a la hora de realizar el movimiento del material con maquinaria sin poner en peligro la seguridad», explicó Prieto. La idea es realizar ese movimiento al mismo tiempo que se monitoriza la temperatura en superficie y en profundidad y la salida de gases. Por ello tendrán que intervenir vulcanólogos y personal experto en la medición de gases y sensores de temperatura para realizar dicha monitorización.

El tremor en La Palma está a nivel del ruido de fondo. La magnitud de la sismicidad es inferior a 2,4 mbLg y está en niveles muy bajos en todas las profundidades.

"Si las pruebas son favorables, se estudiará la apertura de ciertos puntos de interés o cruces bloqueados por la lava, cuyo espesor y distancia a liberar permita hacer los trabajos con maquinaria habitual", añadió ayer el portavoz del Pevolca.

Estas actuaciones comenzarán en los bordes de la colada, donde hay menor espesor ya que la monitorización con cámaras térmicas indica que aún hay zonas calientes de lava dentro de las coladas, sobre todo en la parte interior, que es donde más espesor han alcanzado, con alturas que superan los 40 o 50 metros en algunos puntos.

Lo cierto es que los indicadores de actividad volcánica en La Palma, tanto los observables como los medidos, son muy similares a los de días anteriores y corroboran los signos de "agotamiento" de la erupción más larga de las conocidas en La Palma en tiempos históricos. Carmen López, portavoz del comité científico del Pevolca, corroboró ayer que no existen signos que lleven a pensar en una reactivación eruptiva, aunque aclaró que de momento se sigue sin dar por descartada la posibilidad de un nuevo repunte.

Hoy un equipo de INVOLCAN ha accedido de nuevo al cráter para continuar la monitorización de los gases volcánicos / Today an INVOLCAN team has accessed the crater again to continue monitoring the volcanic gases pic.twitter.com/a8z8TGMbn1