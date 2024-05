La malaria en España: ¿en qué zonas es más fácil contagiarse?

Fue en 1964 cuando España se declaró libre de malaria, sin embargo, se siguen registrando casos muy esporádicos, entre 750 y 800 al año. La mayoría de estos por la llegada de viajeros infectados de una zona endémica, principalmente de África, pero se estima que un 15% se relaciona con el mosquito Anopheles maculipennis, que está ampliamente distribuido por nuestro país. Pero, ¿en qué zonas exactamente?

Un estudio reciente coordinado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Área de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII) ha determinado que el insecto tiene una especial predilección por desembocaduras y valles de ríos con zonas de cultivo de regadío.

“Hasta ahora no había ningún informe de organismos públicos que determinara dónde son más abundantes estas especies, es el primero que cubre toda España, lo que nos permite saber exactamente dónde existe este riesgo potencial”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBBD-CSIC) e investigador principal del CIBERESP. Para ello, han analizado los mosquitos presentes en más de 3.000 localidades en la península y Baleares, esto no quiere decir que en todas ellas este parásito exista, “hemos utilizado investigaciones previas que se habían hecho en algunas Comunidades Autónomas como Galicia, Andalucía o Cataluña, pero que estaban dispersas y ahora, con este estudio, ya tenemos una información concluyente”, añade.

En España, solo se han registrado dos casos de transmisión local durante este siglo, pero conocer los factores climáticos y ecológicos que afectan a su abundancia y distribución facilita su erradicación. “El riesgo de contagio es bajo, pero tener esta información es estar un poco más cerca de su erradicación final”, insiste Figuerola. Opinión que comparte María Velasco, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y presidenta del Grupo de Estudio de Patología Importada del mismo organismo, “hay que controlar estos casos porque se podría volver a tener problemas con la malaria, aunque lo más importante es, que la mayor parte de mosquitos que tenemos en nuestro país que pueden contagiar, no son la especie más grave”.

En África, esta enfermedad es la causante de la muerte de medio millón de niños al año / AGENCIA

¿Cómo evitar contagiarse?

Una de las formas más sencillas de acabar con esta lacra es concienciar a la población de que tome las medidas adecuadas. No existe una vacuna, pero sí un tratamiento preventivo vía oral que tiene que comenzar a tomarse al menos una semana antes de viajar, aunque no todos los viajeros lo hacen, algo en lo que los especialistas hacen especial hincapié, “el problema es que nos parece una enfermedad lejana y hay gente que no se toma el tratamiento o que lo empieza y lo deja a medias, y al final termina contagiándose”, señala Figuerola.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no solo la población en general tiene que estar al corriente de este aspecto, también la comunidad médica, tal y como señala Velasco: “Los profesionales sanitarios deben saber cómo reconocer y actuar ante enfermedades importadas como es este caso y notificar al Sistema de Salud Pública para su vigilancia y para poder llevar a cabo las actuaciones oportunas”

Desde el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III recomiendan seguir estas medidas preventivas para evitar las picaduras:

Ir cubiertos con ropa de manga y pernera larga y de colores no llamativos.

Evitar perfumes y colonias

Tener especial precaución al amanecer y al atardecer Dormir con mosquitera impregnada en permetrina y/o utilizar aire acondicionado si es posible

Uso de repelentes sobre la piel cada 6/8 horas y también después de baños en el agua

Usar repelentes a base deDEET superior al 40%, IR3535, icaridina o picaridina

La malaria o paludismo es una enfermedad grave presente en muchos países tropicales / CSIC

Síntomas de la malaria

Los signos y síntomas de la malaria suelen aparecer unas pocas semanas después de que lo haya picado un mosquito infectado. Sin embargo, algunos tipos de parásitos pueden permanecer latentes en el cuerpo durante un año. Estos son los principales: