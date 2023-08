Los expertos piden tranquilidad con el repunte de casos de covid: "Va a convivir con nosotros"

Un hombre recibe la vacuna covid.

Verano, movimiento, fiestas y reuniones sociales y, sí, otra vez repunte de covid en España, días después de cumplirse un mes de la decisión del Consejo de Ministros de declarar el fin de la emergencia sanitaria. Lo importante es que los contagios con la nueva subvariante del virus -denominada como EG.5.1 y descendiente de la variante ómicron, que ya ha ganado terreno en países como Estados Unidos-, no presentan otra sintomatología y esos casos siguen siendo leves, indica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, María del Mar Tomás, portavoz de la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que traslada un mensaje de tranquilidad.

"No va a desaparecer, va a convivir con nosotros, en ciertas épocas con más incidencias y en otras, con menos. Tenemos que adaptarnos a seguir viviendo con el covid. Cuando otras infecciones respiratorias pasan, el covid se mantiene, como ahora, en verano", señala la microbióloga. Lo destacable, incide, es que los nuevos casos no presentan síntomas graves. "Se estaba detectando gripe en verano, ahora ha bajado y el covid se ha incrementado más, y probablemente, con las relaciones sociales que estamos teniendo, favorece la expansión de nuevas subvariantes. Es lógico y tenemos que acostumbranos", apunta.

No hay que dar un mensaje de alarma porque no hay incrementos de hospitalizaciones, ni estancias en UCI destacados, añade la especialista, aunque España no ha escapado a la tendencia de otros países, donde se ha registrado un repunte de casos de covid-19. Con los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad -a través del Servicio de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA)- y que atañen a la semana 30 del 2023, la última de julio, la tasa en Atención Primaria era de 75 casos por 100.000 habitantes, con un aumento desde la semana 26/2023 (30 casos por 100.000 habitantes).

Las mayores tasas se observan en el grupo de los menores de cinco años (119,5 casos por 100.000 habitantes), indica el informe. Si se toma como referencia la semana anterior a la 30 -con 55 casos por 100.000 habitantes- supone un aumento del 36% en el número de casos.

Las variantes

Las variantes de SARS-CoV-2 que circulan en mayor proporción en las últimas cinco semanas son la XXB (38%) y otras (75%), y desde el inicio de la temporada 2022-23 son las variantes BQ.1 (32%), XBB.1.5 (31%), XBB (14%) y BA.5 (9%), añade el documento de Sanidad. En la semana 30/2023, esa última semana de julio, la tasa de hospitalización por coronavirus, se sitúa en 0,75 casos por 100.000 habitantes, con fluctuaciones desde la semana 26/2023 (0,6 casos por 100.000 habitantes).

Imagen de mascarillas. / EPE

María del Mar Tomás sí admite que hay una nueva subvariante de omicron que está creciendo y que está suponiendo un incremento en 45 países. "Está siendo vigilada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", indica en alusión a, la EG.5, de mayor transmisibilidad, que, según explica, está presente en 45 países. En Estados Unidos está causando alrededor del 17% de los nuevos casos de covid-19, señala.

La OMS ha advertido que la nueva variante EG.5 puede aumentar los casos a nivel mundial, aunque no hay evidencia científica de que por el momento esté produciendo un incremento de las hospitalizaciones. Aumenta en todo el mundo, pero la sintomatología es similar a la de ómicron, abunda la microbióloga: dolor de garganta, secreción nasal, dolores musculares, de cabeza, afectación del olfato... No provoca problemas respiratorios aunque, eso sí, como siempre, hay que evitar el contacto y proteger a los más vulnerables.

Si se habla de vacunación, España, con casi 106 millones de dosis administradas y cerca del 93% de la población mayor de 12 años con pauta completa, sigue presumiendo de que la campaña ha sido un éxito. Los datos se han estancado, sin avanzar, en los menores. Menos de la mitad de esa población tiene la pauta completa.

Un problema de salud

El último informe semanal de casos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), del 3 de agosto, muestra cierta estabilidad en los indicadores de la Unión Europea. Sin embargo, no todos los países están notificando los casos como este mismo miércoles recordaba el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha advertido que el coronavirus sigue siendo "una amenaza" y ha pedido a los países que no dejen de notificar los casos.En el último mes, sólo el 25 % de los territorios han notificado muertes por coronavirus al organismo internacional y sólo el 11 % han comunicado hospitalizaciones e ingresos en UCI.

En Europa, de los 20 países que notificaron casos, cinco mostraron un aumento de las tasas globales de casos en comparación con la semana anterior. De los siete que notificaron información sobre ingresos hospitalarios y en UCI, dos notificaron un aumento en al menos uno de esos indicadores. Además, se notificaron 50 muertes en 14 países.

La UCI del Hospital Ramón y Cajal durante la crisis del coronavirus. / Eduardo Parra / Europa Press

El máximo dirigente de la OMS insiste, sin embargo, en la prudencia. "Hace tres meses, declaré el fin de covid-19 como emergencia sanitaria mundial, aunque dije que sigue siendo una amenaza para la salud mundial", ha dicho Tedros Adhanom Ghebreyesus desde Ginebra (Suiza).

Venta de test

El aumento en la venta de los test de antígenos es uno de los indicadores claves del repunte de casos que viven los países este verano. También España. Según el último informe de la consultora Iqvia, esa venta se había duplicado en la última semana de julio respecto al mismo período del mes anterior. Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana son las comunidades donde más test se han despachado. Entre los días 24 y 31 de julio se vendieron 179.965 pruebas, lo que implica un incremento del 112 % respecto a la última semana de junio.

En Navarra la demanda de estos test había aumentado un 988 % (con 6.487 vendidos), mientras que en el País Vasco la subida había sido del 982 % (8.419) y en la Comunidad Valenciana del 174 % (22.830). Sin embargo, la buena noticia es que ese aumento parece estabilizarse. En Navarra, por ejemplo, los últimos datos del Instituto de Salud Pública, que corresponden al informe epidemiológico de la semana del 31 de julio al 6 de agosto, señala que "desciende la circulación de SARS-CoV-2 y se mantiene la intensidad y gravedad en nivel bajo".