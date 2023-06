Los logopedas piden paso en los centros de salud: "Estamos luchando, pero chocamos con un muro"

Entrega en el Congreso de los Diputados de 100.000 firmas por una Ley de Atención Temprana. / DAVID CASTRO

Los logopedas quieren estar presentes en los centros de salud. De hecho, es una reclamación histórica. Por eso, en estos días, miran con envidia hacia Andalucía, donde se han creado 150 plazas, de las primeras en Atención Primaria en España, al menos en una cifra semejante. "Es importante porque hay patologías como los problemas de habla y de lenguaje en niños que se debería abordar en el colegio y no se están abordando", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Alicia Rodríguez, logopeda y miembro de la Comisión de Sanidad del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid (CPLCM). Una situación que, apunta, deja fuera de juego a las familias con menos recursos.

Rodríguez explica que, en algunos hospitales, se trabajan esas patologías "pero esto provoca listas de espera interminables e innecesarias, que deberían resolverse en Atención Primaria". Cita el caso de las dislalias, una de las alteraciones más frecuentes que suelen presentarse en la fase de desarrollo del lenguaje infantil. Se manifiesta cuando el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético.

Lo mismo ocurre con las degluciones atípicas. Cuando los odontopediatras que están en Atención Primaria, ven esos casos, derivan a los niños a los hospitales. El problema es que no en todos los grandes centros sanitarios trabajan este campo. También sucede con las disfonías funcionales: "El otorrino que está en el centro de especialidades lo ve, lo manda al logopeda, pero tienen que ir al hospital", añade Rodríguez.

Las alternaciones más frecuentes

Los trastornos más frecuentes, indica la logopeda, son los retrasos simples del habla en niños; las disfonías funcionales, en profesionales de la voz, como profesores, teleoperadores, locutores, etc., pacientes a los que se podría atender en Atención Primaria "tanto para su tratamiento como su educación para la prevención".

"Se trata de un compromiso político. Las administraciones encargadas de ofertar esas plazas no han querido hacerlo", señala Alicia Rodríguez

También son habituales las disfonías infantiles o las afasias -disfunción del lenguaje por una alteración en la parte cerebral que impide la comunicación oral y escrita-, generalmente como consecuencia de un ictus, las disfagias o las alteraciones (en el lenguaje) en trastorno del espectro autista; las degluciones atípicas, la dislexia, el retraso del lenguaje, la tartamudez...La deglución en enfermedades neurodegenerativas, e incluso en enfermedades raras, podrían abordarse desde el primer nivel asistencial, insiste.

"El que no existe logopeda en Atención Primaria es lo mismo que el por qué no existen en educación. Se trata de un compromiso político. Las administraciones encargadas de ofertar esas plazas no han querido hacerlo", señala Rodríguez. No depende de los logopedas, precisa. "Nosotros estamos luchando porque haya en todas las áreas que nos competen: sanidad, educación y servicios sociales, pero a veces chocamos con un muro", se queja.

El ejemplo andaluz

Por eso, el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid aplaude el acuerdo alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos que se consolidará con la creación de esas 150 plazas en la comunidad. Lo ven como "un primer paso" y piden a la Comunidad de Madrid que siga el mismo camino. Porque los colegios profesionales de toda España, agrupados en el Consejo General, lamentan que "tras años de conversaciones con sus respectivas consejerías no se haya alcanzado un acuerdo como el que se ha conseguido en Andalucía".

Los profesionales ponen en valor su trabajo: la logopedia es una disciplina sanitaria que aborda trastornos de la voz, el lenguaje, la deglución y el habla en todas las edades. Las dificultades y trastornos de estas áreas han aumentado "considerablemente" en los últimos años, colapsando en muchas ocasiones los "ya escasos recursos" que existen en los hospitales y centros de atención temprana, indican desde colegios como el de Madrid.

Recursos contados

Añaden que -salvo, a partir de ahora, en Andalucía-, son contados los recursos que existen en el primer nivel asistencial en las comunidades autónomas. Alicia Rodríguez detalla que, además de en esta comunidad, hay logopedas en Atención Primaria en otras regiones como Canarias, "pero porque allí no están en los hospitales. Y también, aunque pocos, en Atención Primaria en Cataluña. Pero no tiene que ver con el número de plazas que se ha ofertado en Andalucía".

En Madrid, añade, también lo pidieron a los distintos partidos políticos, "y a todos les pareció interesante, pero aún no se ha trabajado en ello". El Colegio de Logopedas de la comunidad lleva años en conversaciones con los distintos organismos sanitarios de la región para trasladar las necesidades de crear estas plazas junto con otros profesionales que ya existen hace años en los centros ambulatorios. Esta misma comunidad, con datos de abril de la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI), la lista de espera para acceder a atención temprana alcanza a casi tres mil niños.

PATDI forma parte del movimiento ciudadano 'Ningún Niño Sin Terapia'. Llevan mucho tiempo denunciando "desinformación, descoordinación de organismos, un muro de trabas burocráticas, listas de espera para valoración y para acceder a una plaza en un centro de atención temprana, carta a los 6 años diciendo que se acaba la intervención terapéutica, problemas con reembolsos, con ayudas de dependencia, con inclusión educativa-cultural-ocio, con accesibilidad, y un largo etc". El desamparo y los problemas que sufren por culpa de la administración, critican en su razón de ser, son innumerables.

La sanidad privada

Al logopeda privado suelen recurrir las personas cuyas patologías no están cubiertas en el hospital, como las dislexias, retrasos en la lectoescritura, retrasos del habla...enumera Alicia Rodríguez. Luego, en niños con algunos tipos, síndromes "se les atiendo algo en Atención Temprana y en el hospital, pero son patologías crónicas, que necesitan mucha logopedia a lo largo de la vida y no siempre es posible".

La logopedia en el hospital, continúa, está más dirigida a procesos agudos, con sesiones determinadas, pero "no a procesos crónicos que necesitan sesiones de por vida (párkinson, esclerosis múltiple, alzhéimer, enfermedades raras...). Por eso estos pacientes también deben recurrir a servicios privados de logopedia", explica esta profesional.

Las listas de espera

En España, entre un 3% y un 5% de los niños nacen con alteraciones cerebrales, que les impiden o dificultan el aprendizaje. Con terapias y si se aborda de forma precoz, en muchos casos pueden corregirse. Es lo que se denomina atención temprana, un servicio sanitario que no está incluido la cartera del Sistema Nacional de Salud. Muchos padres deben recurrir a la sanidad privada para pagar esos logopedas, fisioterapeutas o psicólogos que necesitan sus hijos de manera urgente, porque el tratamiento precoz, es el más efectivo.

Actualmente, ese tipo de atención depende de cada autonomía, lo que provoca que haya desigualdad en el acceso y largas y opacas listas de espera. Por ejemplo, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban en febrero por unanimidad la Ley de Atención Temprana de la región que garantizará un servicio "universal, público y gratuito" en sus entornos para los niños de 0 a 6 años con dificultades de desarrollo o en riesgo de sufrirlas.

Andalucía, pionera

También Andalucía daba luz verde en febrero a su Ley de Atención Temprana para dotar a la comunidad de un marco normativo de rango legal que garantice que los menores de seis años, con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de presentarlo, tengan garantizada esa asistencia. Entre las novedades destacadas, que se redefinen las Unidades de Atención Infantil Temprana como unidades de seguimiento y neurodesarrollo y que estarán ubicadas en Atención Primaria.

Este mismo mes de junio, el SAS ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía (COLOAN), para establecer ese marco de colaboración a largo plazo. Los planes andaluces pasan porque la mitad de los 150 profesionales que se incorporarán a Atención Primaria lo hagan antes de julio de 2024 y el cien por cien antes de finales de 2024.