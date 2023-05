La ley de equidad o la Agencia Estatal de Salud Pública, en el aire tras la convocatoria de elecciones

UCI de un hospital.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio abre un nuevo escenario, en el que la disolución de las Cortes "supone que decaigan importantes proyectos legislativos para la farmacia y la sanidad". Lo advierte este lunes el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos que cita el proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, el proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, o el anteproyecto para reformar la Ley de Garantías y Uso Seguro del Medicamento.

El presidente de los farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha afirmado, ante el fin de la legislatura, que “ha sido uno de los periodos más complejos en términos sanitarios por causa de la pandemia". De cara al nuevo ciclo electoral, el Consejo General ha avanzado que iniciará una ronda de reuniones con los principales partidos nacionales para presentarles sus propuestas en materia sanitaria en general y farmacéutica en particular.

Citan, por ejemplo, el documento 'Avanzar en Sanidad, transformando la Farmacia', que están ultimando y que recoge las soluciones de la profesión "a importantes desafíos colectivos como la sostenibilidad del SNS, la continuidad asistencial, el envejecimiento o la cronicidad, con el fin de que sean incluidas en los programas electorales con los que las formaciones políticas concurrirán a las próximas elecciones".

Propuestas concretas

Desde el Consejo General plantearán "propuestas concretas" orientadas a "garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y a hacer de la farmacia, todavía más, un factor de cohesión social y territorial con iniciativas que antepongan el interés general a cualquier otra consideración".

Con los resultados del 28-M en la mano, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cambia también de ciclo. El Partido Popular tendrá ahora una notable presencia en las reuniones del órgano del que forma parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Nuevo ministro

El adelanto de elecciones se produce en un contexto sanitario marcado por la llegada, hace ahora dos meses, a la cartera de Sanidad de José Manuel Miñones, hasta entonces delegado del Gobierno en Galicia, en sustitución de Carolina Darias, que a comienzos de 2023 dejó su cargo en el ministerio para presentar su candidatura municipal al Ayuntamiento de Las Palmas, una ciudad de la que será alcaldesa tras los resultados obtenidos por el PSOE este 28M.

La ex ministra fue, precisamente, la impulsora de la llamada 'ley Darias': la nueva ley de equidad, universalidad y cohesión, que busca blindar la sanidad pública. Una norma que no estuvo exenta de controversia porque Podemos consideró desde el principio que el texto no establecía límites a la privatización.

Urgente aprobación

Hace apenas unas semanas, el Sindicato de Enfermería SATSE pedía la "urgente aprobación" de la normativa para que "se pueda garantizar la gestión pública directa de la atención sanitaria" y criticaba que las administraciones públicas recurran a los conciertos con la sanidad privada porque les "sale más barato" en lugar de invertir en los recursos y profesionales necesarios.

Pues seguir trabajando para avanzar en cosas tan importantes como esta, es lo que merece la pena…y por lo que vamos a seguir

SATSE consideraba prioritario que la ley salga adelante para "ordenar adecuadamente las derivaciones a la sanidad privada, que puede colaborar con la pública en aquello que ésta no pueda asumir, pero nunca sustituirla". El proyecto de Ley estaba a la espera del debate de las enmiendas parciales de los distintos grupos políticos. Hoy la normativa se sitúa en el limbo.

Agencia de Salud Pública

También bajo el mandato de Carolina Darias, el Consejo de Ministros aprobaba el pasado agosto el anteproyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). En febrero de este 2023, el Gobierno daba luz verde al Plan Anual Normativo, que contiene todas las normas que prevé aprobar a lo largo de 2023, un total de 117 iniciativas.

Finalmente, en febrero, el Consejo de Ministros aprobaba, en segunda vuelta, el anteproyecto de ley de creación del organismo. Sin embargo, todavía se desconocen los detalles de cuándo será una realidad, dónde se ubicará o quién la dirigirá. El pasado mayo, desde el Ministerio de Sanidad indicaban a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se sigue "avanzando en la ley" que será la que recoja los estatutos en los que se fijarán todos los detalles.

Tras la aprobación del proyecto de ley se ha abierto un periodo de seis meses para fijar los estatutos del nuevo organismo. Se determinarán entonces los órganos, centros y servicios que queden integrados en la agencia que estará adscrita orgánicamente al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad. Un proyecto que, ahora, queda en el aire.