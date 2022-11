La huelga de médicos de centros de salud en Madrid se mantiene a partir del lunes

AMYTS no llega a un acuerdo en una primera reunión con la Consejería de Sanidad y mantiene el paro a partir del lunes al que están llamados unos 5.000 médicos

La Consejería de Sanidad, por su parte, señala que "el Gobierno regional ha mostrado la mano tendida para seguir con mejoras organizativas para los profesionales de Primaria".

La primera reunión entre la Consejería de Sanidad de Madrid y el comité de huelga de Atención Primaria por la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras -que arranca este lunes 21 de noviembre y a la que están llamados unos 5.000 profesionales, convocados por el sindicato médico AMYTS-, ha finalizado sin acuerdo según ha explicado esta tarde su secretaria general, Ángela Hernández. La portavoz de la organización sindical ha indicado que la sobrecarga de la Atención Primaria madrileña es previa a la pandemia y que son los propios compañeros los que piden el paro por la situación que atraviesan.

Tras el encuentro con la Consejería, Hernández indicó que, en septiembre de 2020, ya se había convocado un paro en este nivel asistencial que, finalmente, se desconvocó porque se firmaron "unos acuerdos". Sin embargo, añadió, finalmente esos compromisos, como la limitación de pacientes por médico, no se cumplieron. "Nuestros compañeros nos han trasladado muy firmemente que la Atención Primaria no puede continuar así y las cosas no salen a coste cero, así que no hemos podido hacer otra cosa que agradecer que nos hayan recibido, pero por ahora no hay ni un pequeño acercamiento".

Mayor presupuesto

Ángela Hernández habló de "responsabilizarse" de una mayor dotación de presupuesto para Primaria, de una situación "muy seria", en la que hay 200 pediatras menos que antes de la pandemia y un 20% de especialistas en consultas de Medicina Familiar y Comunitaria sin cubrir. "No hay ningún incentivo, si lo único que hace la Administración es estirar a los profesionales". Agregó que, por parte del sindicato, están abiertos a negociar, pero que no consiguen avanzar "porque sólo nos hablan de temas administrativos".

La portavoz de AMYTS dijo que, esta vez, existen unos servicios mínimos que "sí se pueden seguir" y admitió que la situación puede ser complicada en algunos centros de salud.

Por su parte, la valoración de la reunión que la Consejería de Sanidad ha remitido a este diario es que "el Gobierno regional ha mostrado la mano tendida para seguir con mejoras organizativas para los profesionales de Primaria, unos avances que ya se vienen desarrollando en el Plan impulsado en 2021 con una dotación de 200 millones de euros". Para el próximo año, la región va a dedicar 2.444 millones a Atención Primaria, 444 millones más que este año (un 22,2 % mas), sostiene el departamento que encabeza Enrique Ruiz Escudero.

Servicios mínimos

La portavoz de AMYTS, por su parte, dijo que, esta vez, en la huelga existen unos servicios mínimos que "sí se pueden seguir" y admitió que la situación puede ser complicada en algunos centros de salud. Pidió a la ciudadanía que no acuda si no es por una atención necesaria y, también, su comprensión: "Nuestros compañeros nos piden cambios reales, no compromisos incumplidos".

Según informa el sindicato médico, los servicios mínimos que ha propuesto la administración son los siguientes: en los centros de salud que tengan cuatro o más médicos de familia, dos facultativos y un pediatra por turno en cada uno de los días de huelga. En los centros de salud con 4 o menos médicos de Familia: 1 médico de Familia y un pediatra de mínimos (por turno). Sin en ese centro no existe un pediatra en plantilla, se sustituirá por otro médico de familia.

Acuerdo en urgencias extrahospitalarias

La noticia se produce tras el acuerdo alcanzado este jueves entre el sindicato y la Consejería de Sanidad para desconvocar la huelga de urgencias extrahospitalarias que arrancó el pasado 7 de noviembre ha suscitado todo tipo de reacciones este viernes. AMYTS admitía esta mañana, tras el acuerdo, que el talante de la Consejería es "mucho más positivo" que hace semanas. Este consenso fija la dotación de médicos en 49 centros de urgencia extrahospitalaria (39 de los antiguos Servicios de Atención Rural -SAR- y diez Servicios de Urgencia de Atención Rural -SUAP-) y, por ahora, deja en el aire qué sucederá con los con los 29 centros restantes donde, inicialmente, porque se negociará en breve en la Mesa Sectorial de Sanidad, estarán sólo dotados con enfermera y celador.

Madrid, desencallaba así, al menos en parte, un conflicto que ha convulsionado su sistema sanitario desde hace meses. En una reunión que se prolongó durante más de siete horas, la segunda cita entre ambas partes para abordar la reorganización, se alcanzaba un consenso sobre la base de la última propuesta, que contemplaba 49 centros de urgencia extrahospitalaria con médico y 29 centros de continuidad de cuidados de enfermería.

El modelo asistencial de estos dispositivos se negociará en Mesa Sectorial de Sanidad, donde están representados los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, SATSE y AMYTS y "se reunirá a la mayor brevedad posible". El consejero de Sanidad ha explicado este viernes que "queda pendiente el desarrollo del resto del modelo" al tiempo que se congratulaba del acuerdo alcanzado con el comité de huelga tras diez días de paros. Añadió que los 80 puntos de atención 24 horas "van a poder funcionar con normalidad"-

Dentro de los 39 antiguos SAR, once contarán con una plantilla de cuatro médicos, 27 dispondrán de cinco y habrá dos médicos en otro dispositivo.

Los compromisos contemplan la dotación de médicos para 39 de los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) y diez Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP). El resto de puntos, 29, serán de enfermera y celador. Dentro de los 39 antiguos SAR, once contarán con una plantilla asignada de cuatro médicos, 27 dispondrán de cinco facultativos y habrá dos médicos en otro dispositivo. En el caso de los diez SUAP, dispondrán de una plantilla de cuatro facultativos y refuerzos de fin de semana o una plantilla de cinco médicos sin refuerzo. Además, se creará una comisión,que analizará y evaluará la actividad realizada de la plantilla asignada a cada centro, que se reunirá cada quince días.

Para el consejero de Sanidad madrileño "es un buen avance volver a esa situación de implantar el plan con normalidad; va a permitir que los centros 24 horas estén a pleno rendimiento y desde luego esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando para que vaya en beneficio de los ciudadanos".

La zona rural de Madrid vuelve al inicio

Este viernes por la mañana, la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, valoraba que "lo más destacable" del acuerdo es que se consiguió que la zona rural de Madrid vuelva a estar dotada con todas las categorías (médico, enfermera y celador). Además, continuó, se van a abrir 10 antiguos SUAP. Admitió que la propuesta de la Consejería no contempla todos los puntos que AMYTS había planteado pero dijo que el talante era "mucho más positivo" que en semanas previas. Sobre los otros 29 centros, aclaró, negociarán en la Mesa Sectorial de Sanidad su configuración dado que afecta a otras categorías profesionales. "Seguimos defendiendo una atención integran con equipos completos", indicó Hernández.

Además, aludía a la huelga de médicos de los centros de salud y confiaba en una llamada de la Consejería para la resolución de un conflicto que arranca con médicos de toda España levantándose por la crisis que vive la profesión. La llamada se produjo al mediodía y la reunión finalizó pasadas las seis de la tarde del viernes. Este mismo jueves terminaba la reunión entre el comité de huelga de Atención Primaria de AMYTS y la Consejería de Sanidad para establecer los servicios mínimos de cara a ese paro indefinido que, finalmente, tras no llegar a un acuerdo, arrancará el lunes.

Reacciones al acuerdo

En una semana de infarto, tras la resaca de la manifestación en defensa de la sanidad pública del domingo y numerosas reuniones contra reloj, al acuerdo alcanzado entre AMYTS y la Consejería por el conflicto de las urgencias extrahospitalarias ha suscitado numerosas reacciones. SATSE, CC.OO, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y UGT valoran "muy positivamente el acercamiento de la administración Sanitaria" hacia las posiciones defendidas por estas cuatro organizaciones. "Lo acordado coincide, en parte, con el plan de líneas rojas que el día 14 de noviembre registraron ante la Consejería de Sanidad.

El punto fundamental que planteaban estos cuatro sindicatos era mantener como dispositivos de urgencias médicas todos los antiguos servicios de atención rural (SAR), con la dotación de sus equipos multidisciplinares completos, y el resto de dispositivos que se fueran abriendo progresivamente, hasta completar los 78 centros. Sin embargo, precisan, la Consejería de Sanidad "no soluciona, aún, con éste acuerdo, los problemas de las urgencias extrahospitalarias, desconociendo a día de hoy que va a suceder con los 29 centros restantes". Además, concluyen, el acuerdo alcanzado "descapitalizaría el SUMMA112, planteando un posible trasvase de médicos hacia estos nuevos centros". Para CCOO Sanidad Madrid, se trata de "un nuevo parche".

Por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid señalan que el compromiso alcanzado tiene como positivo el que garantiza las plantillas de profesionales médicos de los antiguos SAR (39 centros) y de 10 de los antiguos Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) pero consideran que "tiene muchas limitaciones". Citan que no se garantiza la dotación de otros trabajadores sanitarios en estos centros; las plantillas de médicos se hacen a expensas de traslados desde el SUMMA 112 -"al que se descapitaliza empobreciendo su capacidad de actuación asistencial", precisan e indican que 29 de los antiguos SUAP "quedan sin plantilla de médicos y sin que se sepa si continuaran abiertos solo con personal de enfermería o se cerraran". Además, se quejan de que no supone "el imprescindible aumento de las plantillas dedicadas a la atención a la urgencia ni del presupuesto preciso para ello" y tilda el acuerdo de "decepcionante".

