Inquietud por la gripe en el primer otoño sin mascarillas

Los médicos no se atreven a augurar cómo será la temporada de gripe de este año, pero creen que habrá que insistir más que nunca en la vacunación contra este virus. Por dos razones esenciales: la primera, que gran parte de la población no está inmunizada porque los últimos dos años apenas hubo rastro de él. El segundo motivo, y no es menor, es que el que viene será el primer otoño pandémico sin mascarillas. El covid-19 sigue ahí, pero no así las restricciones.

Todo esto podría generar situaciones difíciles de gestionar en centros de salud y hospitales. El epidemiólogo y Jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic (Barcelona), Antoni Trilla, expresaba su inquietud al respecto en El Periódico. Aunque algunos médicos temen el impacto de la gripe en el sistema sanitario, otros evitan hacer predicciones sobre un virus "imprevisible", en palabras de María Ángeles Marcos, Jefa de la Sección de Virología del Clínic.

"No podemos predecir nada de cara al otoño, pero sí creo que este año se tendría que insistir aún más en la vacuna de la gripe", destaca Marcos.

"La gripe siempre ha sido bastante imprevisible, pero desde el covid-19 mucho más. Esta temporada, a diferencia de las otras anteriores, sí hubo un poco de gripe. Pero, si otros años comenzaba en diciembre y duraba hasta febrero, esta temporada de gripe comenzó en marzo y duró hasta mayo. Fue más tardía. Incluso ahora en agosto aún hay algunos casos esporádicos. Por eso no se pueden hacer cálculos", señala esta viróloga.

Marcos atribuye esta tardanza en aparecer a la influencia del covid-19. Este año, el inicio de la circulación de la gripe coincidió con una bajada del coronavirus. "La gripe circuló menos cuando hubo más covid-19. Puede ser porque hay competencia entre ambos virus, pero también porque hubo unas medidas de prevención importante, como las mascarillas", apunta esta viróloga.

El ejemplo de Australia

Son medidas que este otoño, el primero con covid-19, no estarán. La mascarilla solo es obligatoria en el transporte público y ya no hay limitaciones de aforo ni de horarios. ¿Cómo afectará esto a los virus respiratorios? "Podría haber más casos no solo por esto, sino porque la gente no está inmunizada contra la gripe. Por eso va a depender mucho de que la gente se vacune a partir de octubre", dice Marcos.

Australia, el país referente del hemisferio sur, ha tenido bastantes casos de gripe. Pero esto, señala por su parte el Jefe de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola. "En Australia, el año pasado, tuvieron más gripe que nosotros. Pero no nos deberíamos fijar tanto en este país, porque muchas veces tienen cepas diferentes a nosotros".

"No preocuparse sería una irresponsabilidad, pero no hay que tener miedo antes de tiempo", dice el virólogo Tomàs Pumarola

Pumarola cree que es pronto para predecir qué ocurrirá con la gripe, pero sí cree que la situación dependerá, en parte, del tipo de cepa que circule. "Creo que tendremos gripe, pero no sé si como los dos años anteriores o más. Habrá que vigilarla", valora este virólogo.

La preocupación, recuerda, está en que el sistema se colapse. "No preocuparse sería una irresponsabilidad, pero no hay que tener miedo antes de tiempo", subraya.

