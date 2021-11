Dar clases de salud pública a los jueces: la receta de los expertos para sortear la sexta ola

La crisis sanitaria generada por la covid-19 en España ha tensionado el ordenamiento jurídico y "dudas judiciales alertan a la ciudadanía", indica Chema Antequera Vinagre, experto en derecho sanitario

El caos generado por la falta de un mismo criterio político -y técnico- y las distintas interpretaciones de la justicia respecto a las medidas para hacer frente a la pandemia, como el uso del pasaporte covid que reclaman varias comunidades, va en aumento al tiempo que la incidencia de casos en España aumenta sin parar. La crisis sanitaria provocada por el covid-19 ha "tensionado el ordenamiento jurídico" y las "dudas judiciales" alertan a la ciudadanía, asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Chema Antequera Vinagre, profesor de Derecho Sanitario de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del Instituto de Salud Carlos III quien, además, cuestiona si los jueces son competentes para evaluar un tema "complejo técnicamente" como es el del certificado covid. El experto en derecho sanitario pide reforzar la formación de nuestros órganos judiciales en materia técnico-sanitaria vinculada a la salud pública.

La tensión aumenta a medida que pasan los días y España registra una imparable subida de la incidencia de casos por coronavirus con la Navidad a la puerta de la esquina. En un escenario que nadie quería volver a vivir, las comunidades llevan semanas mostrando su inquietud por los nuevos indicadores. El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 6.777 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.747 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. En cuanto a la incidencia en los últimos 14 días, sigue aumentando, situándose en los 139,1 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 132,19 notificado el lunes.

Este martes, el Gobierno Vasco ha avanzado que estudiará la posibilidad de volver a decretar la situación de emergencia sanitaria si se superan las 50 personas ingresadas por coronavirus en las UCI y si continúa la tendencia "negativa" del resto de indicadores epidemiológicos. Además, ha solicitado al Gobierno central que active instrumentos jurídicos que permitan volver a establecer el uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores de forma permanente.

Una ciudadanía desconcertada

Precisamente en el País Vasco, la justicia acaba de tumbar la posibilidad de que se exija el pasaporte covid, alegando que supondría una limitación de los derechos fundamentales. Y es precisamente ese certificado que acredita la vacunación el motivo de mayor discordia en estos días. Varios presidentes autonómicos ya han pedido a Sanidad que ponga orden y orqueste, a través del Consejo Interterritorial, una postura común para todo el país. De momento, sin éxito.

"Es razonable que la ciudadanía se asombre y no entienda bien lo que pasa, porque en ocasiones en las que una autoridad sanitaria autonómica entiende que son vitales y necesarias unas medidas para contener la propagación del covid-19 ( y evitar el colapso de los centros sanitarios y garantizar el resto de la atención sanitaria), esas medidas no son ratificadas por un tribunal de justicia", afirma a este diario Chema Antequera, profesor de Derecho Sanitario y Bioética de la ENS, la institución más antigua dedicada a la formación de profesionales de la salud pública en España.

Para Antequera, la crisis sanitaria generada por la pandemia en España "ha tensionado sin duda al ordenamiento jurídico, se ha tenido que hacer frente a través de instrumentos jurídicos-sanitarios de excepcionalidad como el estado de alarma, y a través de otros instrumentos de rápida respuesta jurídica como por ejemplo es la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública".

Los retos de la pandemia para el ordenamiento jurídico

El profesor de la ENS y abogado recuerda que el Tribunal Constitucional declaró algunas medidas sanitarias del primer Real Decreto de estado de alarma como inconstitucionales, "pero no ha declarado que el estado de alarma sea un mecanismo de respuesta sanitaria inadecuado, si no que para algunas medidas debe en todo caso complementarse con un estado de excepción". Porque, explica, el ordenamiento jurídico "se ha tenido que ir adaptando a los retos de la pandemia, y el Poder Judicial ha tenido que ir construyendo con los escasos instrumentos jurídicos, la respuesta judicial"

Las comunidades "sin duda solicitan la ratificación judicial en base a una necesidad sanitaria" advierte el experto en derecho sanitario

En torno a la "controversia sanitaria y jurídica" sobre la necesidad de aportar el pasaporte covid para el acceso a determinados espacios, lugares, o actividades, varias autoridades sanitarias autonómicas consideran adecuado su regulación para acceder a esos espacios. "Sin duda solicitan la ratificación judicial en base a una necesidad sanitaria, tras informes de diferente naturaleza y realizados por profesionales sanitarios muy competentes técnicamente, pero corren diferente suerte en los Tribunales Superiores de Justicia", añade.

Así, recuerda, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado la medida de presentar el certificado los acompañantes y visitas de pacientes ingresados en los hospitales y, recientemente, añade, el TSJ de Euskadi y Navarra no lo han ratificado. "Desde mi punto de vista, y lo que digo es bastante rupturista, pero en situación de crisis sanitaria como la que vivimos hay que articular un modelo definido de cogobernanza entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; en los contextos de excepcionalidad sanitaria con la concurrencia de riesgo vital, grave e inminente para el conjunto de la ciudadanía", añade.

Un tema técnicamente complejo

Chema Antequera advierte que "el virus no espera, ni nos da tregua. Hay muchas dudas judiciales sobre este modelo de ratificaciones judiciales de las decisiones de las autoridades sanitarias. Sin duda, se ha ido definiendo el marco jurídico-sanitario de las medidas sanitarias: necesarias, idóneas y proporcionales, y siempre justificando el no uso de medidas sanitarias menos restrictivas de derechos". Y es ahí donde el profesor y experto en salud pública señala que tenemos también un reto: "conocer el impacto sanitario de las no ratificaciones judiciales de las medidas de la autoridad sanitaria".

Y, por supuesto, subraya es importante fomentar y reforzar la formación de nuestros órganos judiciales en materia técnico-sanitaria vinculada a la salud pública. "Esta crisis sanitaria nos obliga a pensar otros escenarios jurídicos", asevera Antequera Vinagre que, además, lanza una cuestión en la misma línea: si los jueces son competentes para evaluar un tema "complejo técnicamente" como, en este caso, el del 'pasaporte covid'.

El Gobierno no entra en el debate

De momento, sostiene el Gobierno, no es preciso ni ampliar las medidas de restricción -algo que la mayoría de las autonomías no prevén, al menos por ahora- ni adoptar una política común a la hora de implantar una herramienta que algunas comunidades -otras como Madrid o Asturias ya han dicho claramente que no lo quieren- como es el pasaporte covid para acceder a determinados espacios o eventos multitudinarios.

Precisamente este martes el Ejecutivo a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha evitado pronunciarse sobre la petición de algunas comunidades de normas comunes respecto al uso del pasaporte covid, insistiendo en que el Ejecutivo apuesta por el "método" que ha resultado eficaz hasta la fecha para hacer frente a la pandemia: vacunación y el uso de la mascarilla. El Gobierno es "consciente" de las reivindicaciones de algunas regiones ante el "desajuste" entre los distintos tribunales superiores de justicia que "necesitarían de una armonización o una casación del Supremo si se produjeran esos recursos".

Horas después era la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien comparecía en rueda de prensa para anunciar que la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha aprobado el nuevo documento conocido como 'semáforo' contra el covid-19, pero sin incluir por el momento nuevas restricciones como el cierre del interior de la hostelería a partir de las 23.00 horas si un territorio está en riesgo medio de coronavirus.

Un pasaporte para viajar

Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y miembro de la ponencia de vacunas de Sanidad, alude el "gran dilema" en torno al certificado covid y es que algunos países "no entienden la evidencia científica que indica que el haber pasado el covid y el recibir una dosis más, es suficiente para tener bien protegida a esa persona" indica cuando ese certificado se utiliza para viajar. En cualquier caso, añade el vacunólogo a este diario, para obviar esa situación se ha llegado a un acuerdo para permitir a las personas que tengan que viajar y han pasado la enfermedad (y con una sola dosis recibida) que se les administre una segunda para poder moverse, como ya exigen algunos países.

Desde la Comunidad de Madrid, Concha Rodríguez Gallego, médico de familia en un centro de salud de Aravaca, explica que, en esta comunidad, una de las que no ve necesario pedir este tipo de acreditación para el acceso a determinados espacios, como el ocio nocturno, el pasaporte covid funciona con normalidad y que, por las noticias que tiene de sus pacientes, no tienen inconveniente ninguno en mostrarlo cuando viajan fuera o se les pide para entrar en algunos espacios. "Es muy fácil mostrarlo", subraya.

