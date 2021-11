Madrid comenzará en las prisiones a pinchar la segunda dosis a vacunados con Janssen

La Consejería de Sanidad indica que la incidencia acumulada está en 68 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes y en 38, en los últimos 7 días

El consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero. / EPE

La Comunidad de Madrid no prevé adoptar medidas específicas, como la petición de un pasaporte covid, a semejanza de lo que se hace en otros países de nuestro entorno, a los no vacunados. Así lo afirmó hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, quien anunció, además, que a partir de este 15 de noviembre comenzará a administrarse una segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a los inmunizados con Janssen. Esa campaña se iniciará en las prisiones madrileñas.

Esa campaña de vacunación arrancará en unos días en los centros penitenciarios de la región administrando una segunda dosis de Pfizer a los internos que ya recibieron una primera de Janssen. Después, indicó el consejero, irá el resto de la población que recibió una única dosis de la misma vacuna: personas que residen en domicilios, con situación de inmovilidad o más vulnerables.

Tras asistir, en el Hospital Gregorio Marañón, a la presentación de una tecnología pionera para tratar malformaciones craneales en bebés, el consejero madrileño se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la comunidad con respecto a la covid-19. Indicó que la incidencia acumulada está en 68 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes y en 38, en los últimos 7 días. En la región hay 70 pacientes ingresados en las UCI de los hospitales y 305 en planta.

Un "pequeño incremento" respecto a fechas anteriores, admitió, el consejero. No obstante, indicó que el pulso de la situación se toma en esos propios hospitales y añadió que no sólo "hay que pensar en los contagios, porque el porcentaje de vacunación sigue creciendo". Desglosó que, en la región, el 91,3% de la población diana tiene la primera dosis y el 89,7 %, la pauta completa La previsión es llegar a un 90% la próxima semana.

Sin medidas para los no vacunados

Preguntado por las personas no vacunadas, el consejero madrileño indicó que la situación es distinta a la de otros países donde sí se está registrando una verdadera epidemia de personas que rechazan inmunizarse frente al virus. Salvo Irlanda y Portugal, especificó, otros territorios van muy por detrás de España en tasas de vacunación. Por eso, subrayó que por el momento no contemplan adoptar "medidas específicas" con este colectivo de insumisos, como ya se hace en otros países en donde se exige el pasaporte covid.

En el Reino Unido, por ejemplo, el ministro de Salud, Sajid Javid, anunciaba este martes que el personal público de salud que desempeña su trabajo en primera línea deberá vacunarse contra el coronavirus como requisito fundamental para continuar en sus puestos de trabajo. Solo aquel personal que no trabaje de cara al público estará exento de esta nueva norma, que está previsto que entre en vigor a partir del primero de abril del próximo año.

"Nuestra labor fundamental es insistir en la concienciación", afirmó y, por eso, en las últimas semanas se han desplegado unidades móviles por diversos municipios madrileño para animar a quien todavía no se ha vacunado. El consejero admitió que les ha sorprendido que, un 70% de quienes se acercan a esas unidades, y todavía a estas alturas, acuden a administrarse esa primera dosis.

Estabilidad en Madrid

Ruiz Escudero abundó en que los contagios no son la única causa para tomar decisiones en la comunidad. Madrid lleva con una respuesta asistencial de "estabilidad" de más de seis semanas pero "en caso de que notásemos cualquier señal de alerta, que hoy no la notamos, tomaremos cualquier tipo de medidas" advirtió en alusión a futuras restricciones.

Además, el consejero insistió en que el Ministerio de Sanidad les bloqueó la donación de en torno a 100.000 vacunas contra el coronavirus que no se han podido inocular porque su fecha de caducidad era "inmediata", según el Ministerio de Sanidad, y porque no hay convenios específicos para reutilizar las dosis de Janssen. "Cuando nos mandaron la información pedimos donarlas, pero no nos permitieron esa opción, una decisión que no hemos entendido", indicó el consejero madrileño.

Noticias relacionadas