Jesús Candel, 'Spiriman': de azote de Susana Díaz a expandir por España sus centros para tratar el cáncer con deporte

Jesús Candel ha muerto a los 46 años de edad debido a un cáncer de pulmón que hacía público en 2020

El polémico médico granadino y su equipo han atendido a cientos de personas en los centros de su fundación UAPO en Granada y Málaga

Los "atletas oncológicos" realizan ejercicio físico, reciben fisioterapia y son tratados por psicólogos y nutricionistas: "Hacemos que la gente aguante más el venenillo"

Jesús Candel, el popular médico granadino conocido como Spiriman, ha muerto este viernes a los 46 años al no superar el cáncer de pulmón con metástasis que padecía desde 2020, según ha informado el diario Ideal de Granada.

Antes de su fallecimiento, Candel se encontraba inmerso en la consecución de un sueño: "Mi mayor ilusión es llegar a todas las ciudades de España". El popular médico granadino planeaba extender los centros interdisciplinares de su fundación, donde tratan pacientes con cáncer a través del deporte, por toda España.

Así lo afirmaba en un vídeo colgado recientemente en sus redes sociales, donde eran perceptibles las secuelas del tratamiento de quimioterapia que recibe contra el cáncer de pulmón con metástasis al que está dando batalla desde que le fue diagnosticado en agosto de 2020.

Rodeado siempre de polémica desde la época en que lideró las protestas contra los recortes de la Sanidad andaluza durante el Gobierno del PSOE, Candel se ha volcado en los últimos meses en las Unidades de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO) que ha abierto en Granada y Málaga.

Son los centros que la Fundación sin ánimo de lucro que él preside ha puesto en marcha desde noviembre de 2021 en los que ofrece, de forma gratuita, un tratamiento complementario para luchar contra el cáncer. Un proceso basado en el deporte.

En concreto, los pacientes, a los que ellos llaman "atletas oncológicos", realizan ejercicio físico con expertos además de recibir atención en fisioterapia, nutrición y psicología "el tiempo que sea necesario".

Todo, dicen, de forma gratuita, solo haciéndose socio y pagando una cuota mensual voluntaria de cinco euros como mínimo. En la actualidad hay más de 14.000 socios: la mayoría de ellos no son pacientes. Y su método sigue ganando adeptos día tras día.

Su próximo salto será a Madrid, donde en septiembre abrirá una delegación en un centro deportivo de Colmenar Viejo gestionado por la empresa Mistral y que replicará el método de los espacios de UAPO de Andalucía, según ha sabido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Nosotros teníamos en mente un proyecto similar, pero al ver que ellos tenían ya un recorrido importante y un bagaje les propusimos asociarnos y crecer juntos", señala Alberto Sanz, responsable de Mistral y profesor de Formación del Profesorado en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid.

"Vamos a replicar su modelo de Granada, y dar al proyecto la parte de investigación usando los datos de los pacientes", añade el profesor.

La premisa sobre la que se basan es lo que consideran "las evidencias científicas" que demuestran que el ejercicio físico es una importante ayuda para superar el cáncer, ya que permite estar en una condición más óptima para luchar contra la enfermedad.

"El deporte es un tratamiento, claro que sí. Yo lo llevo en mis carnes. El ejercicio físico y una buena alimentación", defiende el doctor en su último vídeo, titulado 'La triste pero esperanzada realidad' y colgado en su canal de Youtube, que cuenta con 332.000 suscriptores.

De hecho, en muchas de las grabaciones de su canal se observa al médico haciendo ejercicio durante todo este periodo en el que recibía tratamiento médico para luchar contra la enfermedad.

Ganar músculo

"La gente dice que esto no le interesa a la industria farmacéutica, bueno... nosotros sí. Estamos haciendo que decenas de pacientes que acuden a Granada o Málaga estén más fuertes y puedan recibir más venenillo por parte de la industria farmacéutica, así que fijaros, hacemos que la gente aguante más porque el tejido muscular es parte del sistema inmunológico", aprecia el médico.

Ahí radica la clave de su metodología: ganar musculatura. "Es que el músculo se alimenta del mismo sustrato energético que el tumor, de la glucosa y el lactato. A mayor masa muscular mayor protección para el crecimiento del ambiente tumoral (donde se encuentra el tumor)", señala por teléfono Javier Cánovas Pérez, fisioterapeuta y director deportivo en UAPO Granada.

En la actualidad el centro de alto rendimiento de Granada tiene una lista de espera de 150 personas y ha atendido a más de 500 en apenas siete meses. "El número de pacientes crece de manera vertiginosa", desvela Cánovas, que incide en que este apoyo al tratamiento médico pretende "mejorar la calidad de vida" de los pacientes.

Dependiendo del tratamiento médico que esté recibiendo el pacientes y de más variables que se estudian en un análisis inicial, se divide a los usuarios por grupos de trabajo aunque "la atención es individualizada". Como mínimo, las estancias de los pacientes son de seis meses.

En total, hay 16 profesionales trabajando en el centro de Granada, situado en la localidad de Peligros, y ocho en el de Málaga, en el centro Esmund.

En el caso del de Granada, el Servicio Andaluz de Salud, que depende de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos hasta las recientes elecciones autonómicas, aporta un médico y un nutricionista, según explican en UAPO.

"El objetivo es que en el convenio se siga aumentando el personal y la ayuda en material para atender al mayor número de pacientes posibles", afirma Cárdenas, que dejó su trabajo para dedicarse por entero a UAPO: "Aquí trabajamos 12 horas diarias".

Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico se limitan a señalar que hay un convenio con UAPO que está actualmente en tramitación.

Los tratamientos y el funcionamiento del centro se costea a través de las donaciones de los socios. En la actualidad, el propio Spiriman ha lanzado una campaña para recaudar medio millón de euros para un nuevo centro. Ya ha conseguido más de 150.000. "Estoy llamando a muchas puertas, a muchos famosos, pero es muy complicado", reconoce.

El dinero es para reformar unas instalaciones que le han sido donadas en Granada y que están valoradas en tres millones de euros para montar un gran instalación de la Fundación, que cuenta con el asesoramiento científico del Grupo de Investigación PROFITH de la Universidad de Granada.

El centro tendrá más de 3.500 metros cuadrados con salas dedicadas al entrenamiento personal de pacientes oncológicos, consultas médicas, aulas de formación y salas de talleres múltiples. También contará con una zona de piscina climatizada para tratamiento en agua.

"Queremos hacer un gran centro para que venga gente de toda España, para que os quedéis allí y os tratemos. Todo gratuito. El cáncer y la enfermedad no pueden costarle dinero a la gente", explica en sus vídeos Spiriman, que está casado y tiene cuatro hijos.

"A mí venir aquí me ha cambiado la vida realmente", afirma María García, que acude al centro de Granada desde enero después de que le fuera diagnosticado un cáncer de mama. "El deporte para mí es fundamental tanto a nivel físico como emocional. Aquí no es solo hacer deporte sino la familia que se crea", sostiene esta maestra de educación especial de 43 años.

"Esto no es un gimnasio al uso, vienes a compartir, a superarte día a día", añade la paciente, que tiene asignado un programa de fuerza compaginado con cardio. "Noté muchísimo cambio cuando empecé a venir, porque con los tratamientos de quimio y radio pierdes toda la musculatura. Me noto más fuerte a nivel físico y emocional".

"Muy agresivos"

Desde que desarrolló la enfermedad, Candel se ha mostrado muy crítico con los tratamientos médicos que se dan en la actualidad a los enfermos oncológicos, ya que "son una mierda" porque son "muy agresivos".

"Si no te mata el cáncer, te matan los tratamientos que recibimos. Aunque moleste a algunos oncólogos, no son tratamientos lo que recibimos actualmente. Los avances van en recibir venenillo. No tenemos algo que diga 'Toma, te doy esta pastilla' o 'Te meto este suero' y a ti, que te acaban de diagnosticar de cáncer, 'no te preocupes, lo vas a tener acantonadillo', explica el médico en su canal de Youtube.

Exterior del centro UAPO de Granada. / UAPO

Sus valoraciones no suelen dejar indiferente a nadie. Ya en el pasado Twitter le llegó a cerrar su cuenta por la polémica que levantó una de sus temerarias frases: "El que se quiere curar de cáncer se cura. Y el que no se quiere curar, no se cura".

Consultada por este periódico, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) evita pronunciarse sobre la metodología de Spiriman ya que "nunca" opinan sobre la actividad de otras organizaciones.

Un plan terapéutico global

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), por su parte, considera que propuestas como las de la Fundación UAPO ayudarán a "generalizar" la posibilidad de que los pacientes oncológicos "puedan realizar ejercicio físico, siempre como un componente del plan terapéutico global y siendo muy conscientes de que el ejercicio, como la nutrición adecuada, son complementarios al tratamiento médico de la enfermedad, pero que únicamente por sí mismos no van a curar la enfermedad".

Así lo señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el doctor Miguel Ángel Seguí, coordinador del Grupo de Trabajo SEOM de Ejercicio y Cáncer, y jefe del Servicio de Oncología Médica de la Corporació Sanitària Parc Taulì de Sabadell (Barcelona). "El ejercicio puede ayudar a prevenir el cáncer, controlar la progresión de la enfermedad, interactuar con los tratamientos antineoplásicos, y mejorar el funcionamiento físico y los resultados psicosociales de los pacientes", indica el especialista.

El responsable de SEOM remarca que "ya hace mucho tiempo" que se considera el ejercicio como una cuestión muy importante. Por eso, explica el médico, hace un par de años la entidad ya revisó toda la evidencia científica disponible y publicó sus conclusiones y recomendaciones en un posicionamiento oficial. También, se ha hecho una propuesta de cómo conseguir que la actividad física forme parte del día a día de pacientes y médicos, instando a estos últimos a su prescripción. En este sentido, incluye una tabla de ejercicios para pacientes con cáncer, con recomendaciones específicas del tipo de ejercicio, su intensidad y duración.

"Los efectos beneficiosos del ejercicio se manifiestan en áreas muy diversas y sumamente frecuentes de la patología humana como son el cáncer", dice la SEOM.

"Los efectos beneficiosos del ejercicio se manifiestan en áreas muy diversas y sumamente frecuentes de la patología humana como son el cáncer y también las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y osteoarticulares, con lo que el ejercicio físico regular se convierte en una intervención altamente beneficiosa", continúa el doctor Seguí. Sin embargo, aclara, aunque todavía no conocen "exactamente todos los mecanismos que justifican este beneficio, cada vez es más evidente que el entrenamiento físico puede tener efectos directos sobre el cáncer y su tratamiento. Por lo tanto, el ejercicio en cáncer no sólo puede ser saludable, sino que puede ser terapéutico".

El ejercicio en pacientes oncológicos es "factible, seguro y efectivo", asegura el especialista, quien subraya la necesidad del asesoramiento especializado en muchas de las fases de la enfermedad. Por eso, asegura, es importante implementar programas de colaboración entre oncólogos médicos y otros especialistas –fisioterapeutas, fisiólogos del ejercicio, graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte– para poder mejorar la calidad de vida física y emocional.

"Esta necesidad de colaboración se acentúa cuando los equipos médicos desconocen estas mejoras y cómo debe ser recomendado este ejercicio", indica el médico quien aprovecha para anunciar a este diario que la SEOM va a firmar un convenio marco de colaboración con el Consejo General de Deportes para trabajar en actividades conjuntas.

SEOM está analizando la evidencia científica en todos los tipos de tumores y en todas las situaciones de la enfermedad para renovar sus recomendaciones. "La tendencia nacional e internacional en este campo cada vez deja más clara la necesidad de individualizar la prescripción de ejercicio en función de múltiples factores de cada paciente (situación de la enfermedad, tratamiento, edad, experiencia personales en ejercicio…etc.)", puntualiza el doctor Miguel Ángel Seguí.

Eso les llevará a recomendar diferentes programas de ejercicio. "Algunos de estos se deberán hacer a nivel de institución sanitaria, pero la mayoría se deberían hacer en diferentes equipamientos públicos no sanitarios, naturalmente con el asesoramiento especializado y siguiendo estos planes personalizados", precisa.

Líder de manifestaciones

El apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica supone un espaldarazo para el médico granadino, cuyo apodo proviene del deporte que inventó su abuelo, el Espiribol, y que siempre ha dado que hablar desde que se hizo famoso en las redes sociales cuando lideró las protestas contra "el desmantelamiento de la Sanidad pública" llevado a cabo por el PSOE, al que calificaba de "organización criminal".

En concreto fue la cabeza visible de las manifestaciones contra la fusión del Hospital Clínico San Cecilio y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que finalmente la Junta paralizó en 2016, lo que le catapultó a la fama.

"Era un tío joven muy simpático, agradable, con mucha energía, que sabía llegar a la gente", explica alguien del movimiento sindical que tuvo trato con él en los inicios de su carrera profesional, "pero luego se volvió histriónico, egocéntrico".

'Spiriman' se convirtió en el azote de Susana Díaz, a la que acusaba de desmantelar la sanidad pública. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA.

"En los vídeos demuestra un poco de desprecio por la gente porque les insulta", comenta este sanitario que recuerda que Spiriman "tenía tanto afán de protagonismo que se montó su propia plataforma" para protestar contra el "desmantelamiento" de la Sanidad.

Él se hizo muy famoso en toda Andalucía. "Para muchos soy el responsable de la caída de Susana Díaz. Sé que lo soy y sé que eso es bueno", dijo recientemente en una entrevista en El Español, donde explicó que hasta Juanma Moreno, actual presidente de la Junta, le llamó para agradecérselo y le llegaron a ofrecer ser consejero de Sanidad.

Lo cierto es que Spiriman, que antes de la baja era médico de Urgencias en el Clínico, también ha criticado duramente al resto de partidos políticos -"derecha e izquierda, sois todos iguales"-, además de a colectivos sociales, personal sanitario, sindicatos o periodistas.

Sus críticos, que los tiene y muchos -más de 3.000 pacientes de la sanidad pública andaluza le denunciaron en su día ante el SAS por revelar en sus vídeos secretos profesionales de usuarios ingresados en el hospital, relativizar los efectos de la pandemia o lanzar bulos-, sostienen que el PP le "está pagando el favor" con el convenio que le facilita profesionales a su Fundación.

Con el covid la fama de Spiriman saltó a nivel nacional con sus vídeos grabados desde el hospital y sus intervenciones en programas de Iker Jiménez o incluso 'Sálvame', donde arremetía duramente contra la gestión que los políticos estaban haciendo de pandemia [El médico llegó a decir en un primer momento que el virus "era un catarro de pacotilla"].

También ha criticado y menospreciado en innumerables ocasiones a Pedro Sánchez. Sus exabruptos e insultos hicieron que fuera condenado en varias ocasiones por injurias y atentados contra el honor. De hecho, la semana pasada el Tribunal Supremo confirmó la condena de una multa de 6.480 euros contra él por injuriar a la expresidenta de Andalucía Susana Díaz y al ex viceconsejero de Salud Martín Blanco en sus redes sociales.

El médico parece que se ha distanciado ya de ese Spiriman. Pese a que denuncia que le están "poniendo palos en las ruedas" en su nuevo proyecto, asevera que no va a cometer el "mismo error" que hace años. "Reaccioné ante la mentira y la hipocresía de este sistema con insultos, y perdí los papeles, me volví loco...ahora estoy ignorándolos a todos", asegura.

