Feijóo no ve en la amnistía un problema para renovar el CGPJ, pero exige al PSOE "blindar la independencia judicial"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, aseguró la semana pasada que la aprobación de la ley de amnistía dificultaba mucho cualquier entendimiento con el Gobierno central para renovar el Consejo del General Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, ha corregido este martes el mensaje. La negociación sigue en marcha y no se ve afectada por la medida de gracia al procés, ha señalado el líder del PP. El Ejecutivo, mientras tanto, continúa insistiendo en que no hay "excusas" para renovar un organismo, actualmente de mayoría conservadora, en el que sus integrantes llevan más de cinco años con el mandato caducado.

"Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes", dijo Pons el miércoles pasado. El alto cargo del PP dejó incluso en el aire la posibilidad de no acudir, este miércoles, a la reunión prevista en Estrasburgo con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, después de que la Comisión Europea, a petición del PP, aceptara mediar para actualizar por fin el Poder Judicial.

Pero Feijóo se ha mostrado tajante este martes. Pons, ha señalado el líder del PP en Onda cero, acudirá al encuentro. La amnistía, ha continuado, no es un obstáculo porque "en este caso" el Gobierno no les ha "engañado", ya que esa medida de gracia es el "hito fundacional de esta legislatura", en referencia a que fue una exigencia de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Por una vez, las versiones del PP y del Gobierno han sido coincidentes. Horas más tarde, tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha recordado que la ley de amnistía ya estaba registrada en el Congreso cuando Feijóo y Sánchez acordaron la mediación de la UE. “Nosotros vamos de la mano de la Comisión Europea a negociar de buena fe, a cumplir con la Constitución. Allí estaremos para intentar de una vez por todas ese acuerdo que es imprescindible para el funcionamiento del CGPJ. No hay nada que haya afectado a esta negociación. La situación es la misma que cuando se inició”, ha señalado el ministro de Justicia.

El sistema de elección

La exigencia que Feijóo sí que ha vuelto a poner sobre la mesa es que Bolaños, en representación del Ejecutivo, se comprometa a cambiar en paralelo el sistema de elección de los jueces del CGPJ, para que los magistrados tengan más poder. Según el dirigente gallego, Reynders sabe desde el principio que se trata de una condición para que el PP renueve el Poder Judicial. Pero el Ejecutivo rechaza dar ese paso. Aunque en la Moncloa se muestran dispuestos a abordar la forma en la que se nombra a los miembros del organismo de gobierno de los jueces, los colaboradores de Sánchez desligan esta cuestión de su renovación, e insisten en que la Comisión Europea es de su misma opinión, al poner solo el foco en la necesidad de cambiar a los integrantes del CGPJ actual.

"Entendemos que debemos intentar el blindaje de la independencia judicial", ha afirmado. "Yo mismo le he dicho, y lo he dicho públicamente, que no quiero engañar al comisario Reynders y que, para el PP, la reforma de la ley orgánica del poder judicial y la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la misma negociación que se ha de cerrar en el mismo instante (...) Entendemos que, si el Gobierno sigue sentado allí, será porque ha entendido cuál es el mensaje del Partido Popular", ha declarado. Feijóo ha dicho en otro momento que el PP no se va a "levantar de la mesa" porque es "un partido de Estado", dando a entender que el que se tiene que levantar, si no acepta la condición que le pone del cambio de la ley, es el PSOE.

La sedición y la malversación

En la entrevista, Feijóo ha defendido que su partido rompiera las negociaciones con el Gobierno para renovar el CGPJ en otoño de 2022, porque entonces sí que se sintió engañado por Sánchez, y no lo haga ahora por la amnistía. "Entonces se nos mintió diciendo que no iba a haber una rebaja en el delito de malversación y que no iba a desaparecer el delito de sedición a la vez que estábamos sentados en otra habitación. Estaban con los independentistas negociando lo contrario de lo que nos estaba diciendo en la mesa. En este caso el gobierno no nos ha engañado", ha explicado.