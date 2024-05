Trucos infalibles para ahuyentar a las cucarachas: fáciles y de resultados duraderos

Cuando aparecen insectos en el hogar resulta muy desagradable, sobre todo si se encuentran en espacios relacionados con los alimentos como la cocina o la despensa. Hay diferentes métodos para deshacerse de estas molestas e insalubres plagas, que comienzan por una práctica habitual de limpieza en el hogar. No obstante, si el problema alcanza una gran magnitud, es posible que se necesite ayuda de una persona profesional que fumigue la habitación, la casa completa o, incluso, todo un edificio en casos extremos.

Si por el momento se trata de prevenir que aparezcan bichos o de alejar incursiones esporádicas por tu cocina, te contamos varios consejos muy sencillos para ahuyentar a las cucarachas.

Cómo espantar cucarachas

Uno de los focos de atracción de las cucarachas son los restos de comida. Por ello, evita que queden migas sobre la mesa, desperdicios en el fregadero, bolsas con basura mal cerradas o posibles restos caídos por descuido alrededor del cubo. No comas en las habitaciones. También, trata de aspirar los sofás, y barrer con frecuencia, por el mismo motivo.

Además, no dejes alimentos sobre la encimera. Aquellos que no puedan estar en la nevera, como el arroz o la pasta, guárdalos en frascos o envases herméticos. En el caso de embutidos que no deban estar refrigerados, cuélgalos de un gancho que no puedan alcanzar las cucarachas.

En el caso de los baños, se aconseja ventilar todo lo posible y quitar cualquier charco de agua que pueda quedar durante la noche. Si has observado que las cucarachas se encuentran en las tuberías de la casa, puedes cubrir los orificios de los desagües siempre que no los utilices para que no lleguen hasta tu hogar.

Un truco adicional muy efectivo: el laurel repele a las cucarachas. En una cacerola con agua, hierve hojas de laurel y, tras colarlas, friega el suelo con ese agua. También puedes incluirlo n un botecito con pulverizador y rociar la casa, ya que no dejará manchas y dejará un aroma agradable. Asimismo, puedes colocar las propias hojas de laurel entre los botes de la cocina, en las esquinas o en todos aquellos lugares que veas propensos a que aparezcan.