Bildu accede a la Alcaldía de Pamplona entre reproches de UPN y PP a Sánchez y PSOE

Joseba Asirón ya es alcalde de Pamplona. En un pleno bronco, el Partido Socialista de Navarra (PSN) ha consumado su pacto con EH Bildu y ha desalojado a UPN de la alcaldía. En la primera moción de censura que se produce en la historia de la ciudad, los reproches han circulado en doble sentido, de los conservadores de UPN y PP hacia el PSN y viceversa hacia el equipo saliente, con descalificaciones, acusaciones por "vender Pamplona ", menciones incluso a la posible "ilegalidad" del pleno y también a Pedro Sánchez por parte de los primeros. Bildu, sorprendentemente, ha evitado tomar la palabra y no ha defendido su moción, así que ha dejado que la bronca y el debate giren en torno al PSN.

El pleno ha comenzado puntual. Con lecturas e intervenciones en euskera y castellano. Tras la presentación de la moción de censura por parte del presidente de la Mesa de edad, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha llegado la primera bronca en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona antes incluso de empezar el debate con las intervenciones de los protagonistas. UPN ha acusado al presidente de la Mesa de “hurtar” la palabra a los grupos por reducir el tiempo de intervención del candidato y la alcaldesa saliente a seis minutos, “cuando lo acordado eran 10 minutos”. La portavoz de UPN, María Caballero, ha pedido la palabra varias veces y solicitado amparo al secretario varias veces, pero el presidente del pleno ha sido tajante: “Quien da la palabra soy yo, no usted, váyase acostumbrando”. Todos los portavoces han mostrado su postura y solo UPN y PP se han puesto de acuerdo en denunciar la actitud de Martínez.

Joseba Asiron, alcalde de Pamplona, con el bastón de mando. / EFE

Adiós de Ibarrola

Aclarados los tiempos, se ha visto que a Asirón no le preocupaba porque ha renunciado a tomar la palabra en la moción que le ha hecho alcalde, así que ha saltado el turno a Ibarrola. La ya exalcaldesa, dolida, ha asegurado que este es el "final" de una "obra macabra" que solo sirve para "mantener en el sillón a Sánchez". Ha acusado a EH Bildu de ser el partido "heredero de quien tanto daño ha hecho a este país", en referencia al terrorismo de ETA, pero ha concentrado sus dardos en el PSN. "Marionetas" les ha llamado. Pasarán a la historia "por girar el pulgar hacia abajo y entregar Pamplona". "Me habéis querido pisotear y no lo habéis conseguido", ha apuntado mirando a la oposición, a quienes les ha insistido que han "perdido la calle" mientras UPN ha ganado "la confianza de mucha gente", en alusión a los vontantes descontentos con el PSOE. "Pedro Sánchez es como Judas Iscariote y vende Pamplona".

Bildu, igual que su candidato, no ha tomado la palabra ni defendido su propuesta y ha comenzado el turno de Marina Muriel, la portavoz del PSN. La socialista ha defendido, en línea con lo que viene repitiendo su partido a nivel nacional, que este es un acuerdo con Bildu que solo "se circunscribe a Pamplona" y que tiene que ver con la "acción política prepotente" de Ibarrola, "ajena a la escucha y el diálogo a pesar de estar en minoría". El PSN "abre camino a una política responsable", ha señalado antes de insistir en que su acuerdo con Bildu "es transparente e integrado por proyectos éticos".

Con solo cuatro concejales de los cinco que le corresponden, tras la renuncia de dos a ocupar la vacante que dejó en el grupo municipal la hoy ministra de seguridad Social Elma Saiz, el PSN ha sumado sus votos a los 8 de EH Bildu, 2 de Geroa Bai y 1 de Contigo Zurekin. Con estos dos últimos partidos formará Asiron un gobierno tripartito tras haber recibido al final del pleno el bastón de mando de manos de Koldo Martínez (Geroa Bai), que ha presidido la mesa de edad que ha dirigido la moción. Son 11 concejales de 27, pero con el apoyo externo del PSN. La negociación se prevé permanente entre los cuatro grupos que sustentarán el gobierno municipal, pero están conjurados para que la legislatura sea estable y la derecha no vuelva a dirigir la Corporación. De momento, el pacto firmado entre las tres formaciones hace una semana consta de 60 propuestas sobre convivencia, vivienda, transición ecológica y barrios y sus equipamientos. La promoción del euskera será también uno de los ejes del nuevo gobierno local.

Saludo de Asirón desde el balcón

Solo al final del pleno, al acercarse a jurar el cargo, Asirón ha "prometido" el cargo, en euskera primero, y sonreído mientras fuera ya se escuchaban los gritos de celebración de los simpatizantes de Bildu y otra vez "UPN kanpora".

Ya como alcalde ha tomado la palabra para dar las gracias a los grupos que le han apoyado y ha concluido apuntando sus tres ejes para esta legislatura: "compromiso con búsqueda de consensos", "por el respeto por el que piensa de manera diferente y por la convivencia. No solo forma parte de mi bagaje político sino vital y personal.

Después ha salido a la ventana que da a la plaza del Ayuntamiento a saludar a sus simpatizantes, que desde hace más de una hora están concentrados compartiendo espacio con los militantes de UPN y le han acogido con gritos de "Asirón" y "Jo ta ke irabazi arte".

Tras fotos con el equipo del nuevo gobierno y abrazos con los concejales que le han apoyado, Asirón ha comparecido ante los medios. Satisfecho y sonriente de nuevo, ha dicho "empatizar" con "por la lógica frustración de quien ha perdido la vara de mando", pero en política, hay que saber que "a veces estás arriba y otras abajo", ha puntualizado. Solo a preguntas de los periodistas ha explicado que ha decidido no tomar la palabra hoy en el pleno por "las palabras gruesas estos últimos días". "No quiere decir que no tenemos nada que decir", ha dicho, "pero ya tendremos tiempo". Hoy tenía claro que quería dejar hablar a otros. "Hoy mejor en silencio, la respuesta la tenemos en la calle", afirmaba satisfecho mientras fuera se escuchaba cómo vitoreaban al nuevo alcalde.