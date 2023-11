Así será la sesión de investidura de Pedro Sánchez: ¿Cuándo será la votación?

Pedro Sánchez.

Tras meses de negociaciones fallidas, nuevos pactos y una investidura donde el PP no consiguió reunir los suficientes votos necesarios para formar Gobierno, llega el turno de Pedro Sánchez. El debate de investidura y la posterior votación ya tienen fecha: 15 y 16 de noviembre, miércoles y jueves respectivamente. Apenas tres días donde los diferentes partidos tendrán que votar sí o no a Pedro Sánchez como próximo presidente del Gobierno con un PSOE de nuevo al frente del país durante los próximos cuatro años.

¿Cómo será el debate de investidura?

Este decisivo encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas de la mañana del miércoles y se abrirá con la lectura de la propuesta del candidato realizada por Su Majestad el Rey. Seguidamente, será el propio candidato a la presidencia el que lleve a cabo su intervención sin límite de tiempo. Aquí Pedro Sánchez expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político que pretende llevar a cabo y solicitará la confianza de la Cámara, siguiendo el artículo 99 de la Constitución española.

Turno de intervención de los Grupos Parlamentarios

Posteriormente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, suspenderá el pleno y fijará la hora de reanudación que será previsiblemente a las 16:00h.

A partir de aquí, será el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que lo soliciten. El orden se hará de mayor a menor y 30 minutos cada uno. De esta manera, el turno de intervención quedaría así: Grupo Popular, Vox, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

Será el PSOE el que cierre esta ronda de intervenciones al tratarse de su propia investidura. Pedro Sánchez tendrá la posibilidad de responder a cada uno de los grupos que intervengan por separado o a todos conjuntamente y podrá intervenir tantas veces como lo solicite.

Por último, los Grupos Parlamentarios podrán responder si Sánchez les ha contestado anteriormente. Tendrán 10 minutos para hacerlo.

¿Cuando se realizará la votación?

Si los diputados no han podido llevar a cabo su intervención, esta se reabrirá al día siguiente a las 9:00 horas de la mañana. Lo que quiere decir que la primera votación no se realizará hasta el jueves 16 y siempre 24 horas después de que haya empezado el debate de investidura, es decir, no antes de las 12:00 horas.

Una vez comience la votación, se nombrarán a los diputados uno a uno por orden alfabético para que digan en voz alta "Sí" o "No" o "Abstención", para apoyar o rechazar la investidura de Pedro Sánchez.

¿Cuántos votos necesita Pedro Sánchez para salir investido?

Noticias relacionadas

Durante la primera votación, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta para ser elegido presidente del Gobierno. Esto quiere decir que se necesita el apoyo de 176 diputados.

Si no se obtuviera la mayoría, se convocaría una segunda votación 48 horas después, es decir, el sábado 18 de noviembre. En esta ocasión, tan solo haría falta una mayoría simple para que Pedro Sánchez saliese elegido, es decir, más votos de "Sí" que los que haya de "No". De no ser así, la investidura se daría por fallida.