Sánchez pide al PP que no aliente el miedo y asegura que las medidas de ahorro "no serán dramáticas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Senado, para informar sobre el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización y su perspectiva territorial, frente a Alberto Núñez Feijóo. / José Luis Roca

Pedro Sánchez ha admitido este martes en el Senado que España se enfrenta a "incertidumbres y retos importantes", pero lo hace con "grandes fortalezas", con una economía que crece y un Gobierno que aprobará "todas las medidas necesarias" para proteger a la clase media y trabajadora y las prorrogará "todo lo que haga falta". El jefe del Ejecutivo ha pedido al PP y Vox que no aliente el "miedo". "Vamos a presentarles nuevas medidas muy pronto, pero no van a ser dramáticas. No va a haber apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que se evocan a menudo desde la bancada de la derecha y la ultraderecha y algunos medios de comunicación", ha declarado en su discurso en la Cámara baja.

Durante una hora, el dirigente socialista ha pronunciado un discurso con el que ha querido arrojar algo de esperanza ante un horizonte negro por la elevada inflación por la guerra lanzada por Rusia y su chantaje con el gas. "Cuando una persona o una nación se enfrenta a la incertidumbre debe elegir entre el miedo y la esperanza (...) Para el Gobierno está claro el camino. Elegimos la esperanza y las soluciones", ha dicho en sus últimas frases en la tribuna del Senado.

En la bancada de la oposición le escuchaba atentamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene escaño de senador y que en agosto pidió debatir con Sánchez en el Senado. El jefe del Ejecutivo aceptó la petición, aunque lo acotó al debate de la energía, un asunto que le ha reportado éxitos diplomáticos en esta crisis. Esta tarde ha recordado que muchos socios europeos quieren que se les aplique la llamada "excepción ibérica", para topar el precio del gas, algo que, en España, ha detallado, ha permitido bajar en un 15% la factura.

El gasoducto del MidCat

El presidente ha defendido el impulso que el Ejecutivo quiere dar a las interconexiones y, en concreto, a la construcción de un tercer tubo que una la Península Ibérica con Francia, conocido como el MidCat. Francia, por boca del presidente, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que lo descarta de plano. Sánchez ha evitado atacar directamente al país vecino y ha argumentado que "no se está hablando de un asunto bilateral" sino de solidaridad europea, de "cómo reforzar las alternativas" ante la posibilidad de que Rusia corte del todo el flujo del gas durante todo el invierno.

En este contexto, Sánchez ha lanzado el anuncio más relevante de la sesión: esa "excepción ibérica" también se aplicará a las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas. El PP ha aplaudido la medida, porque Feijóo la había mencionado como necesaria estos días atrás. "Les pedimos que sigan copiando nuestros planes y deflacten el IRPF", se han burlado fuentes de la dirección conservadora en referencia a la bajada del IVA de la luz y el gas.

Las medidas aprobadas

Sánchez ha recordado durante varios minutos todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo en los últimos meses (el aumento del ingreso mínimo vital y las becas, la bonificación del carburante, la bajada del IVA a la luz y el gas y las bonificaciones al transporte, entre otras) y ha acabado proclamando que se compromete a repartir de manera "justa y solidaria" las cargas de esta guerra.

#EnDirecto | Sánchez dice que la excepción ibérica ya ha supuesto "un ahorro de 2.000 millones" para familias y pymes: "Por tanto, señorías de la bancada popular, dejen de hacer el ridículo, no llamen timo ibérico a lo que es una gran defensa de la clase media trabajadora" pic.twitter.com/UXYM9JheGi — Europa Press (@europapress) 6 de septiembre de 2022

"No vamos a permitir que haya empresas ni personas que se lucren con esta crisis. Por muy poderosas que sean", ha espetado entre aplausos de sus compañeros del PSOE. "Haremos todo lo posible para evitar que se reproduzca el obsceno guion neoliberal de la crisis de la década pasada cuando el desempleo, la desigualdad, la precariedad y la corrupción explotaban mientras crecía la concentración de riqueza en pocas manos", ha continuado.

Noticias relacionadas