El PSOE fija su retrato electoral de Feijóo: un mindundi "sin talla política" y en manos de Ayuso

Ferraz ha probado distintos flancos de ataque y ahora, tras el resultado de las elecciones andaluzas, desiste de vincularlo con Vox y se centra en que está de paso en el PP y la presidencia le viene grande

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en su primer y único, por ahora, debate parlamentario en el Senado. / David Castro

Ferraz ha acabado de diseñar en las últimas semanas el retrato electoral de Alberto Núñez Feijóo, con un inventario casi definitivo de sus presuntas flaquezas, que explotará durante los 16 meses que restan hasta las elecciones generales. El reguero de críticas contra el presidente del PP que, de manera coral, ministros y dirigentes socialistas llevan dedicándole desde julio pasado, será continuo hasta ese momento. El PSOE abre la temporada política "a la ofensiva", dando por inaugurada así, la carrera para permanecer en la Moncloa.

Aunque a su llegada a la cúpula del PP los ataques contra Feijóo se centraron en que necesitaba y aceptaba la colaboración con Vox, la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía y la decadencia del partido ultra, han orillado este perfil para diseñar otro en el que el ex presidente gallego es un mindundi, que se deja llevar por Isabel Díaz Ayuso y que no tiene ni proyecto político. Esta es la estampa, resumida, que defienden fuentes socialistas, que identifican al PP como un partido del "cuanto peor mejor", que se apoya en poderes económicos a los que este Gobierno les resulta "incómodo". "Pensamos que representa, como nunca lo ha hecho en su historia, los intereses de los poderosos".

Según los argumentos de estas fuentes, Feijóo "no tiene un proyecto de país" ni tiene un "liderazgo para poner orden a las diferentes voces" que coexisten en el PP. Aunque Ayuso no tenga un papel , apuntan, "dicta la política de Génova" sobre las materias que se discuten en el Congreso. Él "no está poniendo ninguna seña de identidad de su propia personalidad". "No tiene proyecto y no tiene equipo" y la prueba, explican, es que no le preparan las respuestas sobre temas que, con toda seguridad, los medios le van a preguntar. "No tiene asesoramiento en materias que son obvias", deslizan, en relación a algunos patinazos en asuntos económicos.

EL MANTRA DE GALICIA NO ES ESPAÑA

"Jugo un papel en Galicia pero no tiene talla política para poder dirigir este país ni su propio partido", resumen. Todo este retrato es el que el Gobierno y el PSOE van a desplegar en los próximos meses contra el líder de la oposición, en una larga precampaña, que tiene una primera parada en mayo con las elecciones autonómicas y municipales, pero que no concluye hasta las generales del otoño de 2023. Aunque algunos analistas interpretaban que el Ejecutivo y el partido, con esta avalancha de críticas, estaban buscando aún el flanco que mas dolor infringía a Feijóo, este perfil del dirigente gallego parece bastante consolidado en la sede del PSOE. Es un análisis, esgrimen, "meditado".

En su argumentario sostienen que, frente a un Pedro Sánchez con un "liderazgo muy fuerte" y mucho peso internacional, hay un Feijóo sin experiencia en este campo, que no hace propuestas y que ha optado por una oposición basada en el "ruido", en la que no importa el contenido de los proyectos sino con que grupos se aprueban en el Congreso. "Ni están ni se les espera". La intención de los socialistas es transmitir que ellos gobiernan para el "95%" de los españoles mientras que el PP se fija sólo en el "5%".

En el PP, en cambio, la sensación es que Sánchez no esperaba que la salida de Pablo Casado se produjera de manera tan rápida y limpia y que todo el PP se situara en torno a Feijóo. Toda esta campaña contra el líder de la oposición se atribuye a que van primeros en las encuestas. Lo cierto es que, aunque el PSOE afirma que queda mucho tiempo y echa agua sobre los sondeos, a partir de septiembre, con Sánchez a la cabeza "salen en tromba" para explicar la gestión del Ejecutivo. El presidente pisará la calle ya que, según mantienen en el PSOE, no lo ha hecho antes más no por miedo a abucheos sino porque la pandemia le ha impedido salir de Moncloa.

Parte de esa pedagogía que quieren hacer ahora es "desenmascar" al PP. "El ruido no es gratuito, cuando más haya mejor para ellos, eso es lo que piensan, mejor montar una estampida, los caballos corren pero no se reconoce la raza del caballo", en referencia a las políticas del Gobierno.

Noticias relacionadas