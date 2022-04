El Pleno sobre el decreto anticrisis, en directo: El Congreso aprueba el decreto anticrisis del Gobierno con 176 votos a favor

El PSOE asegura que no darán ningún tipo de contraprestación a Bildu y PNV por su apoyo al decreto anticrisis

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado este jueves que no darán "ningún tipo" de contraprestación a Bildu y PNV por su apoyo al decreto anticrisis y ha lamentado que no haya sentido de Estado por parte del PP, que ya ha anunciado su voto en contra. "No hay ningún tipo de contraprestación", ha asegurado el portavoz parlamentario en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, al tiempo que ha deslizado que "simplemente" han planteado que se tramite como proyecto de ley para incorporar "determinadas mejoras".

El diputado socialista ha señalado que "echan de menos" sentido de Estado por parte de los 'populares' en una situación tan excepcional. "Nosotros lo hemos intentado, hemos hablado con todos los grupos con el propósito de aprobar algo bueno", ha recalcado.