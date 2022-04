El Gobierno, en el alambre: fracasa su único contacto directo con el PP

El Ejecutivo busca voto a voto una mayoría alternativa ante el enroque de ERC por el escándalo político de 'Pegasus'

Anoche la ministra de Hacienda contactó con el responsable económico del PP pero el Gobierno sigue sin aceptar ninguna de las propuestas de Feijóo

Pedro Sánchez cancela su viaje a Moldavia y a Polonia para estar presente este jueves en el Congreso por lo ajustado de la votación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, se marcha del Congreso, al concluir la sesión de control. / Alberto Ortega / Europa Press

El Gobierno se asoma al abismo en la votación este jueves del real decreto ley de medidas frente a la guerra en Ucrania, que recoge la bonificación de la gasolina. No tiene apoyo suficiente para su convalidación en el Congreso, después de que el estallido del caso Pegasus haya hecho saltar por los aires su relación con ERC. En estos momentos la ansiedad en el seno del Ejecutivo es máxima y el PSOE busca voto a voto la fórmula para obtener más síes que noes.

Si los republicanos lo rechazan o se abstienen, los socialistas necesitan la abstención del PP. Pero todos los intentos de que convencer a ERC de que, al menos no vote en contra, o de atraerse a los populares han fracasado hasta ahora. Por eso se han intensificado las llamadas a todos los grupos parlamentarios para armar una mayoría, aunque sea por la mínima. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su viaje a Moldavia y Polonia para estar presente en el Congreso por lo ajustado de los números.

El apoyo de partidos con un solo diputado se ha convertido en trascendental. Mientras se trata de alumbrar una suma alternativa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha entrevistado esta mañana con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pero no se ha producido ningún avance. Fuentes socialistas apuntan al no de ERC, cuya dirección se reúne esta noche, como la opción más probable. Al hecho de que están "muy, muy enfadados" por el presunto espionaje a líderes independentistas se suma, explican, que "Pere Aragonès ha visto en esta situación de tensión con el Gobierno la oportunidad de comerse a Junts".

Cuca Gamarra en la sesión de control al Gobierno. / JOSÉ LUIS ROCA.

LLAMADA MONTERO-BRAVO

Este enroque de ERC ha revalorizado el voto del PP, que no ha desvelado su posición, y ha obligado al Ejecutivo a sondear cuál son sus intenciones. El único contacto directo que se ha producido entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se produjo anoche entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario económico popular, Juan Bravo. Y no hubo ningún acercamiento. Fuentes de la cúpula del PP aseguran que “la única opción para apoyar el decreto pasa porque acepten la propuesta económica” que Alberto Núñez Feijóo envió el viernes a la Moncloa. “Y el Gobierno está en decirnos que no”, zanjan, explicando que en este contexto el PP no respaldará la votación.

En todo caso, el sentido del voto no lo fijarán hasta este jueves, cuando se produzca el debate. Los populares, como ya publicó este diario, se mueven entre la abstención y el no. Aunque hace semanas, cuando el Consejo de Ministros aprobó el texto, la balanza se inclinaba a la posición de abstenerse a la hora de convalidarlo en el Congreso, durante este fin de semana la cúpula conservadora se ha ido inclinando a valorar un voto en contra. Primero, por los problemas crecientes del Ejecutivo tras el escándalo del espionaje, que amenaza con tambalear la legislatura.

Y, además, en el PP entienden que el decreto “se ha quedado muy corto” y es “insuficiente” para dar salida a la crisis inflacionista que viven los ciudadanos. Por eso creen que votar en contra no supondría un desgaste tan grande. Que el Gobierno ceda y asuma alguna propuesta económica de Feijóo, es esencial para que los populares se planteen facilitar con su voto la aprobación del decreto. Inés Arrimadas ya avanzó el lunes por la noche que sus nueve diputados votarán en contra. Este miércoles por la mañana Bolaños volvió a contactar con Edmundo Bal para sondear un cambio en su voto, pero fuentes de la dirección nacional confirman que siguen en el no porque el Gobierno no cede en ninguna de sus peticiones.

No obstante en el PSOE todo son dudas porque consideran que el PP es consciente de la "debilidad" del Gobierno y eso anima a las formaciones de centro derecha, al unísono, a tumbar el decreto para propinar una sonora derrota a Pedro Sánchez. Por eso se está buscando una mayoría alternativa que pueda resistir el rechazo de ERC y del PP. Eso pasaría por buscar la abstención de EH Bildu, para restar vigor al bloque en contra, y sumar a la ecuación a todos los síes posible. Con este propósito se están manteniendo contactos con el BNG, con Teruel Existe, con Nueva Canarias y con Coalición Canaria.

