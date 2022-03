El Congreso rechaza suplantar al vocal jubilado del CGPJ pese a la petición de Lesmes

La Mesa del Congreso contesta al presidente del Poder Judicial que no se tramitará el procedimiento para designar un sustituto porque el Consejo está en funciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de tener mermadas algunas de sus funciones, seguirá actuando con un vocal menos tras la jubilación el pasado 5 de marzo de uno de sus miembros, Rafael Fernández Valverde, que fue designado a propuesta del PP y además también ejercía de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El puesto no será cubierto por el Congreso de los Diputados, que alega que esta sustitución no es posible por encontrarse el órgano en funciones desde hace más de tres años.

Así lo han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes parlamentarias, que explican que el asunto fue tratado este martes por la Mesa del Congreso en respuesta a la comunicación remitida a la cámara el pasado 8 de marzo por el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que comunicó la jubilación forzosa de Fernández Valverde por cumplir el límite de 72 años que marca la ley para seguir ejerciendo. Al tener que jubilarse en el Supremo, perdía asimismo la condición de juez por la que fue designado en el Consejo.

En consecuencia, Lesmes ponía en conocimiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el artículo 571.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el cese anticipado de un miembro del Consejo "dará lugar a su sustitución" y obliga al presidente del órgano a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente "para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal". Lo comunicaba "a los efectos que legalmente procedan", según el documento al que ha tenido acceso este diario.

SUPLENTES PREVISTOS

Como consecuencia de esta petición, este martes llegó a la Mesa del Congreso la propuesta que señala que al Congreso -por haber sido el órgano que en su día designó a Fernández Valverde- le competía realizar una propuesta de nombramiento "a la vista del listado de vocales suplentes elegidos en su momento".

Con ocasión de la última renovación, que tuvo lugar en 2013, los suplentes pertenecientes a la categoría de jueces y magistrados fueron los siguientes: José Carlos Orga, Pedro Castellano y María Luz García Paredes. Entre ellos debería salir el sustituto del vocal jubilado hasta que el CGPJ se renueve, algo que parece que aún se va a demorar por la falta de acuerdo entre los principales partidos de la oposición.

Sin embargo, los miembros del PSOE, Unidas Podemos y Vox en la Mesa del Congreso -solo el PP se ha desmarcado- han rechazado que se inicien estos trámites, alegando que lo impide la reforma de marzo del pasado año que prohíbe al CGPJ realizar nombramientos, por lo que la plaza quedará finalmente sin cubrir.

BAJA TAMBIÉN EN EL SUPREMO

Precisamente por la reforma mencionada, el puesto de Fernández Valverde tampoco será cubierto en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo. Su jubilación en este tribunal vendrá a sumarse al del magistrado Segundo Menéndez Pérez, quien tiene previsto abandonar sus funciones el próximo 15 de abril.

Ya en octubre, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicaría que al año se realizarán 1.000 sentencias menos. Salvo en la Sala Segunda, la de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes.

Ante este escenario, en el Supremo se espera con atención la respuesta que dé el Tribunal Constitucional al recurso que presentó Vox contra la reforma de la Ley Orgánica. De estimarse, el órgano de gobierno de los jueces podrá retomar su función de nombramientos y cubrir las carencias en el alto tribunal y otros órganos que están dejando plazas sin cubrir como son los TSJ.

Noticias relacionadas