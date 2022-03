Feijóo y Ayuso exhiben la unidad del nuevo PP asumiendo "estilos diferentes"

Feijóo y Ayuso exhiben un tándem imprescindible para la reconstrucción del PP

El gallego asume que tienen "estilos diferentes" y le da un reconocimiento total por su gestión

La presidenta deja claro que en Madrid hay "poco aguante a las imposiciones"

JOSÉ LUIS ROCA.

La imagen de Alberto Núnez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso es la del nuevo PP. La prueba más clara de la etapa que se abre dentro del partido y las heridas que se cierran tras la peor crisis interna vivida en la formación. El presidente de la Xunta llegó al acto de su campaña en la capital acompañado de la madrileña y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, entre una nube de cámaras, focos y colas de gente para escuchar. “Es probablemente el acto central de la campaña interna de Feijóo”, recalcaban dirigentes de peso cercanos al gallego.

El presidente de la Xunta presentó sus credenciales ante un salón abarrotado: “Mi planteamiento político es volver a recuperar el respeto. España se merece un respeto y vamos a hablar de políticas. No voy a aceptar menosprecios, ni complejos, ni insultos contra el PP”, aseguró Feijóo, reivindicando su discurso de centralidad y, al tiempo, recalcando que “el centro no es lo que diga el PSOE”. “Voy a hacer política centrada y eso es resolver lo que le preocupa a la mayoría de los ciudadanos”, repitió asegurando que su gran objetivo será “gobernar para todos”.

Sin abandonar la ironía, el propio Feijóo reconoció, al referirse a la madrileña, que ambos tienen “estilos diferentes” y “retos dispares” pero, a diferencia de la anterior dirección, no escatimó en alabanzas y reconocimiento a la gestión de la presidenta madrileña y el activo electoral que representa para el PP. “Descubrí a Isabel en la pandemia y vi a una política en una habitación encerrada, defendiendo a la Comunidad de Madrid con una entereza, solvencia y seriedad que me quedó impactado para siempre”, afirmó a pesar de las diferencias que también marcaron la gestión sanitaria de ambos.

En el entorno del candidato nacional no esconden su convencimiento de "no repetir errores del pasado" mirando a la mala gestión que Pablo Casado y Teodoro García Egea hicieron durante tanto tiempo con la presidenta madrileña. "No tiene sentido", insisten en afirmar. En la Puerta del Sol se congratulaban por la intensa afluencia de cargos y militantes al acto: "Con la anterior dirección esto era impensable", zanjaban.

"Poco aguante para las imposiciones"

Minutos antes la propia Ayuso también quiso reflejar su titular. “En Madrid somos un equipo de soldados, presidente. Un equipo con poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las imposiciones. Dispuesto a darlo todo”. Fiel a su estilo, la presidenta madrileña lanzaba un mensaje con doble interpretación: al Gobierno por razones de sobra conocidas y, a la interna, dejando clara también su fortaleza interna y que en ningún caso renunciará a su discurso y perfil propio nacional.

