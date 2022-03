Mañueco: "La Ley contra la Violencia de Género va a seguir existiendo"

La actual ley autonómica contra la Violencia de Género seguirá vigente y con partidas presupuestarias al menos como hasta ahora en Castilla y León y convivirá con una futura ley de violencia intrafamiliar, que será el resultado de elevar a rango de ley el actual plan en este ámbito aprobado en 2019 por la Junta, de tal modo que ambas leyes coexistirán.

Tras reunirse de forma telemática con los presidentes provinciales del PP para analizar el acuerdo de gobierno suscrito ayer con Vox, el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho este planteamiento en una rueda de prensa en la que ha defendido que la aprobación de una ley contra la violencia intrafamiliar "en nada modifica" la vigente Ley contra la Violencia de Género y que no dará "ni un paso atrás" en esta materia tras su pacto sellado ayer con Vox.

Cuando ha comenzado a referirse a esta cuestión, Mañueco ha reconocido que el acuerdo con Vox "ha generado dudas" sobre el tratamiento que tendrá la "violencia intrafamiliar", cuyo plan actual "tiene una vigencia que expira en unos meses", y su vinculación con la actual ley contra la violencia machista.

Una norma que profundizará en cuestiones como la "violencia vicaria", tal y como figuraba en el anteproyecto de modificación que aprobó su Gobierno en septiembre pasado.

"Me ratifico", ha zanjado al ser preguntado por si mantenía sus palabras de la campaña electoral, cuando aludió a sus hijas, su esposa y otras mujeres de su familia como garantía de que no dará "ni un paso atrás" contra la violencia machista, convencido de que en esta y otras materias su acuerdo con Vox no quiebra el principio de igualdad entre mujeres y hombres que defiende el PP.

En su opinión, el pacto con Vox es "perfectamente complementario" con lo que ha dicho en esta materia porque, sin modificar la Ley contra la Violencia de Género, se aprobará una norma que busca dar "una protección mayor a las personas que puedan sufrir violencia en el ámbito familiar, como mayores, personas discapacitadas, niños...".

"Que se me juzgue por lo que hago o lo que digo", ha demandado el presidente en funciones, quien se ha quejado de que la crítica llegue por la expectativa de lo que puede deparar este gobierno de coalición con Vox, el primero en España.

Asimismo, preguntado por si el modelo educativo "libre de adoctrinamiento ideológico" que plantea su acuerdo con Vox implica la posibilidad de utilizar el denominado 'pin parental', Mañueco ha considerado que se trata de una cuestión demasiado concreta, pero a la vez ha asegurado que en los colegios de Castilla y León actualmente no hay adoctrinamiento alguno, pero que PP y Vox han querido "hacer hincapié en esta materia".

Finalmente, Mañueco ha asegurado que el decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León se mantendrá tal y como está actualmente, sin ser derogado o modificado como planteaba Vox.

Un acuerdo circunscrito en Castilla y León

Por otro lado, el presidente en funciones de Castilla y León ha circunscrito el pacto de legislatura alcanzado con Vox a esta autonomía y lo ha desligado de este modo del futuro Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Mañueco ha argumentado que el pacto entre PP y Vox en Castilla y León responde a unas circunstancias concretas y es "aplicable a un momento determinado y a una comunidad determinada".

De este modo, Fernández Mañueco ha coincidido con su homólogo de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ayer aseguró que el pacto entre PP y Vox en Castilla y León no iba a marcar lo que pudiera suceder en Andalucía, la próxima comunidad en celebrar una cita electoral aún sin fecha.

No obstante, Mañueco sí que ha expresado su "sorpresa" ante la opinión negativa que, según algunas fuentes, habría mostrado el aún presidente del PP nacional, Pablo Casado, al grupo de los 'populares' en el Parlamento Europeo sobre el pacto con Vox.

Preguntado sobre este hecho, Mañueco simplemente ha asegurado estar "sorprendido" y ha asegurado que días atrás, en el Comité Ejecutivo que celebró el PP, el propio Pablo Casado le trasladó su respaldo y el de la formación "para negociar y continuar así con un gobierno de éxito".

Sobre la "triste sorpresa" que ha supuesto en el seno del PP europeo el acuerdo con Vox, Mañueco se ha ofrecido personalmente a mantener un encuentro con los 'populares' europeos para explicarles los puntos de este acuerdo que, en opinión de Mañueco, "encaja perfectamente dentro de los principios del PP en Europa".

Sobre las palabras de Feijóo, que ha manifestado que respeta la "estricta responsabilidad" de Mañueco en su pacto con Vox, el presidente de Castilla y León ha asegurado que él "siempre ha tenido las manos libres" para abordar la formación de su gobierno, de ahí que lo haya desligado de los posibles acuerdos que pueda tener el PP en futuras elecciones.

