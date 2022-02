Diana Morant: "Los centros de investigación tendrán planes de igualdad revisados cada año"

La ministra de Ciencia e Innovación asegura que "problemas como el acoso sexual tienen que tener más visibilidad"

La reforma de la ley de la ciencia, impulsada por el ministerio que ahora dirige Diana Morant, no se limita a legislar solo en cuestiones científicas y técnicas. Por primera vez, la normativa incluye un paquete de medidas sociales para, por ejemplo, garantizar la igualdad de oportunidades en el sector científico. "Los centros de investigación españoles tendrán tolerancia cero ante el acoso sexual por razones de género, de orientación sexual o de cualquier tipo", esgrime la ministra de Ciencia e Innovación en una entrevista con este diario.

El movimiento ‘Me too’ ha conseguido destapar casos de discriminación y acoso en universidades y centros de investigación españoles. Más de 25 profesionales denunciaron en EL PERIÓDICO el alcance de este problema. ¿Cuál es su plan para atajar el problema?

Primero que nada, me gustaría reconocer a EL PERIÓDICO por ese reportaje. Problemas tan importantes como el acoso sexual tienen que tener más visibilidad. Así que vaya mi reconocimiento a los medios de comunicación, y a vosotros, que les habéis dado voz a estas mujeres. También he tenido la ocasión de hablar con Ángela Bernardo, autora del libro ‘Acoso’, cuyo trabajo también demostró que el ámbito de la ciencia y la innovación no se escapan de actitudes machistas. Lo primero que queremos decir es que tolerancia cero ante el acoso sexual por razones de género, de orientación sexual y de cualquier tipo. En este sentido, dentro de la ley de la ciencia incluimos por primera vez la perspectiva de género de manera transversal. A partir de ahora, por ejemplo, todos los centros de investigación tendrán que tener un plan de igualdad aprobado y revisado cada año. También deben tener un protocolo contra el acoso que vamos a hacer cumplir.

Varios informes señalan que las mujeres siguen siendo minoría en varios sectores científicos. Sobre todo en puestos de responsabilidad. ¿Cómo prevén revertir esta situación?

Hemos desplegado muchas políticas para abordar este problema. Empezando por planes para despertar vocaciones científicas en niñas y potenciar los referentes de mujeres en el ámbito científico. Es preocupante ver que a partir de determinadas edades las niñas ya no se sienten capacitadas para estudiar ciencias o matemáticas. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación, y de la nueva ley LOMLOE, para acercar la ciencia a las nuevas generaciones y romper estereotipos.

"Es preocupante ver que a partir de ciertas edades las niñas ya no se sienten capacitadas para estudiar ciencias o matemáticas"

Las profesionales de la ciencia siguen denunciando que, a día de hoy, sigue habiendo un techo de cristal que les impide progresar en su carrera científica. ¿Qué políticas?

En cuanto a políticas concretas, hay varios planes en marcha. Por ejemplo, queremos extender a todos los centros de investigación planes de mentorazgo para que las profesionales se sientan acompañadas. Vamos a crear un distintivo de igualdad, para poner en valor los centros donde, además de la excelencia científica, se garantice que las mujeres tienen las mismas oportunidades que sus colegas hombres. A partir de ahora también será obligatorio que haya presencia de mujeres en los tribunales y organismos de evaluación. En materia de conciliación, hemos cambiado la normativa para evitar que los tiempos de excedencia, por ejemplo por embarazo, puedan penalizar a la carrera de las investigadoras. También queremos atacar los sesgos que, hasta ahora, provocaban que muchas investigaciones excluyeran a las mujeres de las muestras estudiadas. La ciencia no puede ser de calidad si no tiene en cuenta a las mujeres.

En 2018, los ministerios de Sanidad y Ciencia impulsaron un plan para hacer frente a las pseudociencias. Después de la pandemia, vemos que el movimiento negacionista y antivacunas está calando en varios sectores de la sociedad. ¿Cómo prevén frenar su avance?

En España, la ciencia le ha ganado la batalla al negacionismo. Uno de los máximos exponentes de cómo la ciudadanía ha encontrado en la ciencia el camino es el altísimo grado de vacunación de nuestro país. Somos unos de los países con mayor tasa de vacunación del mundo. Y esto es porque la ciudadanía ha decidido aliarse con la ciencia frente al negacionismo. En cuanto al avance de estos movimientos, creemos que la mejor estrategia para hacerles frente es acercar la ciencia a la ciudadanía. En este sentido, vamos a dedicar el mayor presupuesto de la historia de nuestro país en divulgación científica. Necesitamos garantizar que la ciudadanía tiene acceso a un conocimiento riguroso para poder tomar sus decisiones.

Noticias relacionadas