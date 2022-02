Sánchez cancela parte de su agenda en La Palma por Ucrania pero salva la Conferencia de Presidentes

Otra vez los imprevistos se cruzan en la agenda del presidente del Gobierno. En esta ocasión, Ucrania. Pedro Sánchez viaja este jueves a Bruselas para participar en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, lo que le hace imposible acudir al acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma, en apoyo a los habitantes de la isla después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, un tributo presidido por los Reyes. No obstante, sí cuenta, a estas horas, con volar hacia el archipiélago en cuanto acabe la cumbre para dirigir, a partir de las 9 de la mañana del viernes, la XXVI Conferencia de Presidentes.

El presidente del Consejo, el belga Charles Michel, convocó este miércoles a los líderes de los Veintisiete de urgencia para coordinar la respuesta europea ante la crisis en Ucrania, después del reconocimiento por parte de Rusia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbás ucraniano y el envío de tropas a la zona.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.



I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix