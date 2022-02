El Congreso zanja el 'caso Casero' y Batet denuncia en público los ataques a los letrados

La Mesa de la Cámara respalda el informe de los letrados que desmonta que hubiera fallo técnico en el voto de Alberto Casero

Los representantes del PP insisten en que se ha conculcado el derecho de su diputado

La Mesa del Congreso ha decidido este martes, por mayoría, dar carpetazo a la polémica creada por el error en el voto que cometió el diputado del PP Alberto Casero y que a la postre sirvió para salvar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez. Los tres representantes del PSOE y los otros tres de Unidas Podemos se han pronunciado en la sesión de la Mesa a favor del informe de los letrados y de la dirección informática de la Cámara, que negó la posibilidad de fallo técnico. Los dos integrantes del PP y el de Vox se han expresado en contra.

El Congreso de los Diputados ha clausurado esta controversia, que a partir de ahora seguirá en el Tribunal Constitucional, a donde el Partido Popular ha llevado un recurso de amparo porque cree que se produjeron una serie de anomalías que impidieron a Casero manifestar su voluntad. Cree que se han vulnerado sus derechos como diputado y exige el PP, por tanto, que se repita la votación. Que una votación se vuelva a celebrar por un error que los informes indican que fue humano no ha ocurrido nunca.

Tras la reunión de la Mesa, ya zanjada la cuestión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha protagonizado una inusual comparecencia pública para rechazar las "descalificaciones" que han recibido estos días los profesionales de los servicios jurídicos que trabajan en la Cámara.

Ha destacado que su premisa es la imparcialidad, y por ello, ha dejado claro que los servicios jurídicos, así como todo el personal de la Cámara, cumplen sus funciones con "profesionalidad y honestidad". "No se puede desacreditar a los profesionales que desarrollan su trabajado con independencia", ha señalado.

La presidenta, no obstante, ha comenzado con una mención somera a lo que ha tratado la Mesa al respecto. Según sus palabras, y a la luz del informe de los letrados, que como anexo muestra el seguimiento que la dirección de informática hizo del proceso telemático de Casero, ha recalcado que "las decisiones adoptadas el pasado jueves fueron correctas". Se ha referido tanto a la comprobación de voto, que ha ilustrado que fue "adecuado", como a que no hubo fallos técnicos y que "no era de aplicación la previsión de una Mesa que permitiera la emisión de voto presencial".

"Como todos sabemos, los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna. Por tanto, lo que concluyen tanto el informe como el acuerdo de la Mesa -de este martes- es que en todas las decisiones que se adoptaron se actuó conforme a derecho", ha concluido la presidenta del Congreso.

Honestidad e independencia

Batet optó por el silencio desde el mismo día de la votación del decreto de la reforma laboral, a pesar de que desde entonces el PP desplegó una ofensiva que llegó a apuntar a la institución. Vox se expresó en términos aún más gruesos. La publicación de las actas de la votación mostró que los 14 diputados que ese jueves recurrieron al voto telemático por encontrarse enfermos o no poder abandonar sus domicilios por culpa de la pandemia cometieron más errores. Entre ellos, Alberto Garzón (positivo por covid) o Pablo Echenique (quien siempre vota telemáticamente debido a su discapacidad). O gran parte del grupo popular en el punto sobre la reforma del Código Penal para castigar el acoso a mujeres que acuden a clínicas a abortar. Iban a votar en contra todos ellos, pero por una confusión en las instrucciones y en el cuadernillo interno del orden del día erró la inmensa mayoría.

También se vio que Casero se equivocó en otras dos votaciones, pero nada de ello aplacó la ofensiva del PP. Fuentes de este grupo indican que el problema está en la negativa de Batet a convocar a la mesa de urgencia tras conocer, porque así lo transmitió el propio diputado en persona, que en una votación, la de la convalidación del decreto de la reforma laboral, no quedaba recogida su voluntad. No hubo tal reunión de la Mesa. Se interpretó que era un error humano y no había lugar.

Todo esto lo certificó un informe conocido el pasado viernes. Entonces, los servicios jurídicos plantearon que efectivamente no se podía reunir el órgano de gobierno del Congreso si se trataba de un error humano, como el anexo de los servicios informáticos expresaron de manera indubitada.

El PP anunció por medio de su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, acto seguido, que irían al Constitucional. Según su criterio, la reunión de la Mesa tuvo que hacerse porque la Presidencia no puede arrogarse una potestad que no le pertenece, tal y como establece la resolución que regula el voto telemático: que un diputado, al ver que la vía telemática no recoge su voluntad, pide volver a votar de manera presencial previa anulación del telemático.

Para Batet, el motivo de su comparecencia pública han sido "las descalificaciones vertidas sobre los servicios del Congreso de los Diputados y, en concreto, sobre sus informes jurídicos". "Podrán criticarse sus argumentos -ha añadido-, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas, y cuestionar su honestidad".

Como quiera que no hay "razonamiento" que secunde esas críticas, éstas al final se han convertido en "un modo de deslegitimar a la propia institución".

Los profesionales que trabajan en la Cámara, en especial los letrados, claves en el soporte jurídico de las decisiones de la Mesa del Congreso, tercera institución del Estado, resultan necesarios para "tener referentes y garantías de confianza en la aplicación de las normas, por encima de cualquier disputa política". Tras amparar su independencia, ha reiterado que su premisa es que sigan asumiendo sus funciones con "imparcialidad". Ahora bien, según sus palabras: "Lo que no se puede esperar de mí, y eso también lo he dicho incluso en la tribuna del Congreso de los Diputados, es que sea neutral ante los ataques a la institución que me honro en presidir, a sus profesionales y a sus procedimientos. Porque atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso de los Diputados".

La respuesta del PP

Minutos después de la intervención de la presidenta del Congreso, han comparecido los dos representantes del PP en la Mesa, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, en el mismo lugar. Tampoco es usual.



Pastor, que fue presidenta en la legislatura 2016-2019, ha señalado que Batet "se extralimitó" al no convocar la Mesa y que hay precedentes de errores no técnicos en el voto telemático que se subsanaron mediante convocatoria de ese órgano y la autorización a que el afectado votara desde su escaño. Uno de esos precedentes ocurrió siendo presidenta la propia Pastor.

También ha acusado a Batet de haber mentido. Dijo el jueves, cuando se le comunicó que un diputado del PP no había votado conforme a su voluntad, que la Mesa era conocedora. No es verdad, ha apostillado la parlamentaria popular. "Y ahora la presidenta se parapeta detrás de un informe que no es vinculante", ha incidido.

"Decir que quien critica esta actuación está en contra de las instituciones es una falacia que no vamos a permitir", ha concluido Pastor antes de insistir en que el derecho de Casero, como diputado, ha sido vulnerado.

