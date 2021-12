La presidenta de Baleares, Francina Armengol, da positivo en covid-19

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha comunicado esta mañana que ha dado positivo en covid-19. En un mensaje de su cuenta de Twitter, la socialista explica que está guardando cuarentena y seguirá trabajando de forma telemática. "Estoy bien y gracias a estar vacunada solo tengo síntomas leves", ha añadido. En el mensaje ha aprovechado para hacer un llamamiento a la vacunación, "sobre todo en estas fechas".

Esta noticia llega la misma semana en que el Parlament debatirá y votará la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares para 2022, en un pleno que durará hasta el miércoles.

Acab de rebre la notícia. He donat positiu per Covid. Ja estic guardant quarantena i tots aquests dies seguiré fent feina via telemàtica des de casa. Estic bé i gràcies a estar vacunada només tenc símptomes lleus.



Vacunem-nos i especialment en aquestes dates, cuidem-nos!