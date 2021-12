El PP andaluz confirma que estudiará la fusión con Cs a pesar del 'no' de Génova

El portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha afirmado que decidirán sobre esta cuestión después del verano.

La fusión de PP y Ciudadanos para concurrir juntos a las elecciones andaluzas sí está sobre la mesa. Tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado domingo, pese a la negativa de Génova a esta alternativa, la posibilidad de que ambos partidos que hoy forman parte del Gobierno vayan en una lista conjunta es real y así lo ha confirmado este martes Elías Bendodo. El consejero de Presidencia de la Junta ha admitido lo que el silencio de los populares andaluces hacía prever, sobre todo después de que la líder naranja, Inés Arrimadas, dejara esa puerta abierta.

Preguntado sobre este asunto, Bendodo ha afirmado que decidirán si habrá o no lista conjunta “cuando finalice el periodo de sesiones” en el Parlamento de Andalucía. Esto es, en palabras del portavoz de la Junta, después del verano de 2022, puesto que hay que disolver el Parlamento para convocar las elecciones. La integración, a pesar de las complicaciones que presenta, se percibe en el PP andaluz como una manera de atornillar el Gobierno de San Telmo.

No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que el Ejecutivo de coalición de PP y Cs está ahora "centrado única y exclusivamente" en agotar el próximo periodo de sesiones, que terminará en verano del año que viene, con el objetivo de disolver en septiembre para convocar las elecciones cuando toca "y ese será el momento cuando se decida la cuestión" de decidir sobre la posibilidad de hacer listas conjuntas para las elecciones.

La dirección nacional sólo contempla proseguir con la operación de absorción de Ciudadanos que comanda el secretario general, Teodoro García Egea, con la colaboración de quien fuera uno de los hombres fuertes de Albert Rivera, el ex responsable de Organización naranja, Fran Hervías. Pero en Andalucía no se ve igual. Las declaraciones de Arrimadas sobre que la coalición electoral es una opción que se podría valorar, para preservar el actual Gobierno bipartito y frenar a Vox, no disgustan en el PP andaluz.

Bendodo ha señalado además, según recoge Efe, que no puede negar que hay "una muy buena sintonía" entre todos los miembros del Ejecutivo de PP y Cs, pero ha advertido de que "significa eso y nada más" porque las tres patas del cambio, junto a Vox, son "tres partidos distintos".

Por otra parte, sobre el anuncio del líder del PSOE-A, Juan Espadas, de abandonar en enero la Alcaldía de Sevilla, Bendodo ha mostrado su respeto como Gobierno pero ha agregado que se lleva "meses escuchando que se iba, ahora parece que no es hasta enero". "Cuando uno dice que se va y no se va, es más difícil que llegue y por tanto es más difícil construir una alternativa", ha añadido.

