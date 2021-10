Las claves del juicio de los 'Papeles de Bárcenas'

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el juicio. / Juan Carlos Hidalgo

La Audiencia Nacional ha condenado este jueves al extesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de prisión por pagar en 'b' más de un millón de euros por las obras de la sede del PP. El juez Pedraz puso fin a la investigación el pasado mes de julio tras tres meses de sesiones en las que el tribunal de la Audiencia Nacional escuchó versiones contradictorias sobre la existencia de una contabilidad paralela en la formación política y en la que se analizó si los conocidos como 'papeles de Bárcenas' eran veraces. Éstas son las claves del juicio.

¿Qué se juzgaba?

La Audiencia Nacional investigaba la financiación irregular del Partido Popular. En concreto, el pago de 888.000 euros que el PP hizo en 'b' al despacho de arquitectos de Gonzalo Urquijo y Belén García por la reforma de la sede de la calle Génova en 2008. El extesorero del PP Luis Bárcenas anotó a mano los ingresos opacos de empresarios entre 1990 y 2008, alcanzando cifras de 7,5 millones de euros en intereses en contratos públicos.

¿A quién se juzgaba?

Luis Bárcenas, tesorero del PP en 2008 y condenado a 2 años de prisión; Cristóbal Páez, gerente del PP en esa época que trabajaba con Bárcenas; Gonzalo Urquijo, arquitecto responsable de la reforma de la sede; Belén García, socia de Urquijo y Laura Montero, empleada del despacho de arquitectos Unifica. Álvaro Lapuerta también era otro de los acusados, pero falleció en 2018, por lo que no llegó a sentarse en el banquillo. Al igual que Bárcenas, estaba acusado de apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

¿Cómo empezó la investigación?

La investigación arrancó tras la publicación de los Papeles de Bárcenas en El País. El entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz empezó a indagar meses después, en marzo de 2013, pero archivó dos años después al encontrar únicamente indicios de que la reforma de la sede de Génova se habría pagado con la 'caja b'.

El caso se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta, donde afirmó que él medió para que grandes constructoras se vieran beneficiadas con contratos públicos a cambio de un "dos o tres por ciento" de comisiones.

En dicha vista oral, el ex tesorero del PP negó en todo momento que las donaciones que distintos empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, si bien en el escrito remitido a Anticorrupción sostuvo que algunas sí tenían como objetivo conseguir adjudicaciones.

Bárcenas ya ha sido condenado en firme a 29 años de cárcel por la primera época de Gürtel y está a la espera de conocer la sentencia sobre la reforma del cuartel general de los populares, donde la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel. Queda ahora saber las eventuales responsabilidades penales del ex tesorero que Pedraz observe en este asunto.

¿Eran reales los 'Papeles de Bárcenas'?

El fiscal del juicio, Antonio Romeral, afirmó el pasado mayo que los denominados 'papeles de Bárcenas' "sí son reales", pese a carecer de valor contable, "porque recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz". En este sentido, aunque indicó que el testimonio del ex tesorero del PP en este procedimiento generaba dudas, subrayó que él fue uno de los responsables para que la reforma de la sede nacional de la formación política se pagara en parte con dinero negro.

¿Cuál fue la respuesta del PP?

Desde el principio del caso, ya sea con su vinculación a Gürtel y luego con el asunto de los sobresueldos a través de sobres, el PP negó cualquier responsabilidad en los hechos, proclamando que no era verdad que tuviera una contabilidad opaca. En 2009, fue famosa la fotografía de Rajoy junto a su cúpula nacional y autonómica ante los medios, exhibiendo su confianza en la inocencia de Bárcenas y del resto de imputados del PP.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2013, tras las revelaciones periodísticas, Rajoy compareció en un famoso discurso ofrecido ante la prensa a través de una pantalla de plasma para explicar que "es falso" que habría recibido esas supuestas retribuciones. La firmeza judicial no ha variado la postura de los populares, ni cuando estalló el caso ni cuando Bárcenas cambió de estrategia y asumió ante la Justicia que había entregados los sobres con dinero negro. No obstante, el PP sí pasó del 'no' más rotundo a pregonar que la responsabilidad de las maniobras de Bárcenas correspondía exclusivamente a él y que la propia formación política ha sido la perjudicada por ellas.

