¿Se podría retirar el premio a Will Smith por el bofetón a Chris Rock?

Durante la gala de los Oscar el actor Will Smith abofeteó al cómico Chris Rock debido a un chiste sobre la alopecia de su mujer

El actor estadounidense Will Smith, conocido por sus películas y por su actuación en el Príncipe de Bel-Air, asestó una bofetada al cómico presentador Chris Rock por un comentario sobre el pelo de su mujer, Jada Pinkett, quién sufre alopecia y lleva un corte rapado por este motivo. "Retira el nombre de mi mujer de tu puta boca", le gritó el actor ya desde su asiento. Mientras, el presentador se quedaba estupefacto y un poco descolocado.

La gala de los Oscar estuvo llena de sorpresas, como el Oscar a mejor película contra todo pronóstico por parte de Coda. Sin embargo, todo el protagonismo se lo llevó la bofetada que se propició contra el cómico.

La estatuilla dorada para Will Smith como mejor actor es el primer Oscar que recibe el estadounidense. Su polémica bofetada llegó rápido a las redes sociales y entre los usuarios surgió una pregunta rápida: ¿Puede retirar la academia el galardón por la agresión?

Retirada del premio

La actuación violenta por parte de Will Smith no tiene antecedentes en la historia de los Oscar, en ninguna ocasión la academia ha tenido que retirar el galardón a ninguno de los actores premiados, por lo que no se asientan unas bases legales dentro de la violenta escena y sus consecuencias.

En principio, la academia no ha anunciado ningún tipo de medida contra el actor y Chris Rock ha descartado procesar una denuncia contra Will Smith. Sin embargo, la academia, a través de su página de Twitter ha condenado la escena: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma", comentaban a través de su muro.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) 28 de marzo de 2022

Durante el discurso de recogida de la estatuilla y momentos posteriores a la agresión, Will Smith, pidió perdón por su comportamiento y en especial se disculpó con la Academia del cine. Al no existir ninguna actuación similar que se pueda tomar de referencia, es difícil concretar sobre cuales van a ser los siguientes pasos que va a tomar la Academia, hasta el momento, solo se han expresado posiciones y el debate se extiende sobre numerosos puntos de vista.

Pues no defiendo nunca la violencia. Pero el bofetón por intentar reírse de la enfermedad de la mujer de Will Smith me parece muy oportuno. Eso de excusarse en el humor para hacer daño se acaba en seco con un guantazo bien dado. Criticadme lo que queráis. Muy bien dado. — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) 28 de marzo de 2022

La academia nunca ha retirado el premio anteriormente, ni si quiera en casos de delitos sexuales o por mensajes inoportunos alejados del mundo del cine. Por eso, si no se han sancionado casos en los que se han visto involucrados historiales delictivos, no se espera que la Academia vaya a retirar la primera estatuilla dorada a Will Smith. Sin embargo, se pueden proponer sanciones como la exclusión a futuras galas, aunque el actor expresó su deseo de volver a participar en las futuras ediciones de los Oscar.

