Un puñetazo de Will Smith El momento más incómodo de la gala de los Oscar

Will Smith ha protagonizado uno de los momentos más tensos de los Premios Oscar 2022. De manera casi surrealista, el actor estadounidense se ha levantado para pegar un puñetazo a Chris Rock por hacer una broma sobre el corte de pelo de su mujer, Jada Pinkett.

Rock había subido al escenario para presentar el premio a mejor película documental. Aprovechando la oportunidad, ha realizado alguna que otra broma a Javier Bardem y Penélope Cruz. Y, a continuación, ha hecho lo mismo con Smith y Pinkett. Sin embargo, al protagonista de El método Williams no le ha sentado demasiado bien. Así, se ha levantado, le ha atizado y le ha pedido de muy malas maneras que no mencionara más a su mujer.

Jada Pinkett Smith has a hair loss condition. She has spoken openly about it. Will Smith did not appreciate Chris Rock’s jokehttps://t.co/e5SlgB4ggA pic.twitter.com/Fd8P6rNESc