Las 5 claves del triunfo de 'CODA' en los Oscar

CODA no obtuvo nominación en la categoría de Mejor Dirección para Sian Heder, y quizá eso motivó a los académicos para darle más apoyo a la hora de votar la Mejor Película, especialmente sabiendo -como sabíamos todos de antemano- que a la otra película dirigida por una mujer, El poder del perro, no se le iba a escapar el premio a la Mejor Dirección. Y no hay que olvidar que la Academia a menudo se pone de parte de, por así decirlo, las películas más débiles. Lo demostró en 2010, dándole el triunfo a En tierra hostil y no a Avatar; en 2017, prefiriendo Moonlight que La La Land; y en 2020, haciendo que Parásitos se acabara imponiendo sobre Joker, El irlandés y Érase una vez... en Hollywood.