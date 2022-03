'CODA', mejor película y Will Smith se lía a golpes; Cruz y Bardem, sin Oscar

Jessica Chastain y Will Smith dejan a Penélope Cruz y Javier Bardem sin estatuilla

La película ‘Dune’ se alza con seis premios

4 Se lee en minutos Idoya Noain | Julián García



CODA, una película de las que se llaman “pequeñas”, remake de la francesa La familia Bélier que cuenta la historia de la hija oyente de una familia de sordomudos, ha dado la esperada campanada en la 94 edición de los Premios Oscar y se ha coronado como mejor película. El triunfo, con un pleno en sus tres nominaciones (también ha ganado guion adaptado y actor de reparto), ha dejado a El poder del perro, que partía como favorita con 12 nominaciones, paladeando solo el premio para la mejor dirección para Jane Campion, la tercera mujer que se alza con esa estatuilla en la historia (y la única que había sido nominada dos veces).

CODA también por primera vez lleva a lo más alto de Hollywood a una plataforma de streaming, pero no la que más lo ha perseguido en los últimos años, Netflix, sino a Apple TV+, la que el año pasado en Sundance vio el potencial de esta producción de 10 millones y desembolsó 25 millones para hacerse con ella. La inversión le ha salido rentable y la nueva era sobre como se produce y se ve el cine ya tiene también el sello de aprobación de la Academia de Hollywood.

Will Smith, en la alfombra roja de los Oscars. / REUTERS

La campanada literal en los Oscar de este domingo, en cualquier caso y lamentablemente, no ha tenido que ver con el cine sino con un incidente difícil de creer. Antes de ser galardonado como mejor actor por El método Williams Will Smith le ha propinado al cómico Chris Rock un manotazo después de que este hiciera un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor (que se ha rapado por la alopecia).

Ese momento, seguido por los gritos de Smith (censurados en la retransmisión en Estados Unidos) diciendo a Rock “deja a mi mujer fuera de tu puta boca”, ha dejado sin habla al Teatro Dolby. Y aunque luego Smith ha hecho un discurso entre lágrimas con disculpas a la Academia y a otros nominados e invitados (pero no a Rock) y ha hablado de la protección de la familia, el golpe a la ceremonia ha sido demoledor.

Chastain y un Oscar español

El caos y el desconcierto han quitado brillo, por ejemplo, el Oscar a mejor documental que ha ganado Summer Of Love justo después del incidente. Y lo que ha seguido después ha estado lleno de mensajes sobre amor, paz y calma, incluyendo el mensaje que ha lanzado Jessica Chastain reivindicando “actos de amor radicales” como los de Tammy Faye, la telepredicadora cuya interpretación le ha llevado al Oscar a mejor actriz protagonista, una estatuilla que ha dejado esta vez a las puertas del oro a Penélope Cruz.

Javier Bardem, que competía con Smith, también se ha quedado sin estatuilla y tampoco ha podido Alberto Iglesias hacerse con la de banda sonora ante la de Hans Zimmer para Dune, una película que numéricamente es la triunfadora y ha cosechado seis Oscar. Pero sí ha habido españoles en la lista de premiados: Alberto Mielgo y Leo Sánchez, por el corto El limpiaparabrisas.

Ese es uno de los ocho Oscar que, en una polémica decisión, se han entregado en la hora previa a que se iniciara la retransmisión de la gala, aunque luego se les ha dado espacio a las grabaciones de los discursos en la gala, que han llevado las cómicas Wanda Sykes, Regina Hall y, la más brillante, Amy Schumer. Pero los buenos chistes y momentos de las tres han quedado también eclipsados por la triste sombra creada por Smith.

Pocas sorpresas

Aparte de la desagradable sorpresa de un acto de violencia en directo ante millones de espectadores los Oscar han dejado pocas en lo que a premios se refiere. La mayor: el premio a mejor guion original para Belfast, con el que, en su octava nominación, Kenneth Brannagh ha conseguido su primer Oscar.

En la mayoría de los otros premios se han cumplido predicciones. Drive My Car ha ganado como película internacional, Encanto en categoría de animación y Billie Eilish suma a su estantería de premios un Oscar por No Time To Die, la canción de la última de Bond. Ariana DeBose ha repetido el premio que logró Rita Moreno en 1962 por el papel de reparto de Anita en West Side Story. La actriz ha hecho historia como la primer mujer de color abiertamente queer con una estatuilla. Y también la ha hecho Troy Kotsur, el padre en CODA, primer hombre sordomudo con un Oscar de interpretación (el otro único antes lo ganó como protagonista de Hijos de un dios menor su compañera de reparto, Marlee Matlin).

Nadie puede llamarse a engaño, en cualquier caso. Esta 94 edición de los Oscar quedará en los anales, y en las videotecas, y en el mundo viral y de los memes, por el manotazo de Smith. Y eso que era la edición donde los Oscar celebraban el retorno a cierta normalidad tras dos ediciones sombrías por la pandemia de coronavirus, y en un momento en que la guerra de Ucrania sacude conciencias. Los Oscar han organizado un minuto de silencio por el conflicto (aunque en la retransmisión televisiva ha coincidido con anuncios) y Ucrania ha estado presente en lazitos azules de solidaridad que llevaban varios invitados, en menciones de presentadores y discursos y en boca de Francis Ford Coppola, que ha salido acompañado por Al Pacino y Robert de Niro a celebrar los 50 años de El Padrino.

