Quién es Chris Rock, el cómico abofeteado por Will Smith en los Oscars 2022

El cómico Chris Rock en la gala de los Oscars 2016. / MArio Anzuoni | REUTERS

La gala de los Oscars 2022 cobró, de golpe y porrazo, una nueva dimensión mediática cuando Will Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y propinó una bofetada al presentador, Chris Rock, después de que este hiciese una broma sobre su mujer (quien se rapa la cabeza por sufrir alopecia). Al volver a su butaca, mientras todo el Dolby Theater de Los Ángeles guardaba un silencio estupefacto, el actor gritó por dos veces "mantén el nombre de mi mujer lejos de tu puta boca".

Con este acto, Will Smith se convirtió en el gran protagonista (para mal) de la noche, dejando en un segundo plano el Oscar que recibió pocos minutos después por su interpretación en 'El método Williams'. Está por ver si la carrera del actor podría verse comprometida por esta agresión en pleno directo. Por otra lado, ¿quién es Chris Rock, el presentador agredido por un chiste?

Chris Rock (Carolina del Sur, 1965), que repetía como anfitrión de la gala tras las ediciones de 2005 y 2016, es un cómico, actor, músico, guionista, productor y director cinematográfico. Pero su faceta más sobresaliente es la de comediante, habiendo sigo elegido en varias ocasiones como uno de los mejores monologuistas de Estados Unidos y Reino Unido. Un humor que destaca por las bromas ácidas sobre temas delicados como el racismo, las diferencias sociales, la política y la familia.

Humor cáustico y reivindicativo

Un tipo de humor que no suele dejar indiferente a nadie y que ya ha levantado ampollas en el pasado, como sucedió con sus bromas y críticas por la ausencia de nominados negros en la 88º edición de los Oscars (gala que fue boicoteada por varias estrellas negras, entre ellos los propios Will Smith y Jada Pinkett Smith). "Esto de que no haya negros en los Oscar ha pasado muchas veces, en décadas pasadas no había negros nominados. ¿Por qué no nos quejábamos? Bueno, teníamos otras cosas importantes por las que protestar. La verdad es que cuando te están linchando, cuando te están colgando de los árboles, no te importa mucho quién es el mejor Director de Fotografía", dijo en aquella ocasión Chris Rock.

También fue polémica y sonada su actuación en el concierto de Londres Live Earth del 7 de julio de 2007. Antes de presentar a los Red Hot Chili Peppers, Rock llamó a la multitud "hijos de puta" y "mierda", dos términos completamente prohibidos en la televisión inglesa. El concierto se emitía en directo y eran las 17:45, por lo que el artista fue interrumpido de inmediato y la BBC se disculpó por sus insultos.

Una larga trayectoria cinematográfica

Más allá de sus actuaciones cómicas, Chris Rock cuenta también con una dilatada carrera en cine y televisión. A principios de los 90 se hizo un hueco como miembro del elenco de 'Saturday Night Live', uno de los lates más reconocidos de Estados Unidos. Poco después comenzó a hacerse con papeles relevantes en el cine, como los roles protagónicos en 'De vuelta a la Tierra', 'De incompetente a presidente' o la franquicia 'Madagascar', donde pone voz a la cebra Marty.

Además de esta gala de los Oscars 2022, Chris Rock ha sido también el encargado de conducir la 77º edición de los Premios, en 2005, y la 88º edición, en 2016, marcada por el boicot de la comunidad negra en protesta por su discriminación histórica en las producciones. Por sus actuaciones televisivas ha recibido cuatro premios Emmy; mientras que también ha sido galardonado con tres Grammys por su faceta de músico.

Noticias relacionadas