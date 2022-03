Este fue el primer español en ganar un Oscar

Estatuillas de los Oscars / Mike Nelson

España estará muy presente este año en la gala de los Premios Oscar, que volverá el próximo 27 de marzo al teatro Dolby de los Los Ángeles. Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo pasarán por la Alfombra Roja y representarán a nuestro país gracias a sus nominaciones. Y es que a lo largo de la historia cinematográfica son muchos los españoles que han posado en la alfombra roja para intentar hacerse con una de las estatuillas más importantes de la gran pantalla. Éstos fueron los primeros en hacerlo.

El primero en conseguirlo fue Juan de la Cierva y Hoces. En 1970 recibió el premio a la Mejor Contribución Técnica a la Industria Cinematográfica, un premio técnico que no se repetiría hasta 2008 de la mano de los ingenieros Víctor González, Ignacio Vargas y Ángel Tena.

El director artístico Gil Parrondo fue el primer español en ganar el Oscar por a la mejor dirección artística en Patton (1970), pero también fue el primero en ganar dos Oscars, ya que solo un año después repitió la hazaña y consiguió otra estatuilla con Nicolás y Alejandra (1971), ambas películas de Franklin J. Schaffner.

Un año después, en 1972, Luis Buñuel abrió la veda de los Oscars a la Mejor Película de habla no inglesa. Lo hizo de la mano de El discreto encanto de la burguesía, una película de producción francesa ya que no se pudo rodar en su España natal por la censura de la dictadura. No volvería este premio a nuestro país hasta 1983, con Luis Garci con su estatuilla por Volver a empezar.

En la misma década, pero ya a finales, vuela a España el primer Oscar a la Mejor Dirección de Fotografía en la maleta del fotógrafo barcelonés Néstor Almendros gracias a la película Días de cielo.

Ya en el nuevo siglo, Pedro Almodóvar, que ya había ganado un Oscar a la Mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre, se convirtió en 2003 en el primer español en conseguir un Oscar al Mejor guion por Hable con ella, una película por la que también fue nominado al Oscar a Mejor director, aunque no consiguió hacer doblete.

Gracias a El laberinto del fauno David Martí y Montse Ribé logran el Óscar al Mejor Maquillaje en 2006.

El primer Oscar con sello español al mejor actor de reparto no llegó hasta el año 2007. Fue Javier Bardem, quien ya tuvo una nominación en el 2000 con Antes que anochezca pero finalmente lo logró con No es país para viejos, de los hermanos Coen, años más tarde por su papel de asesino.

Al año siguiente, la actriz Penélope Cruz es premiada con el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película anglófona Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.

