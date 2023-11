Claves a medio plazo del pacto de investidura

3 Se lee en minutos



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la tribuna del acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor ante las Cortes Generales. / A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El guiso de la investidura está prácticamente hecho, pero para ordenar su emplatado en el Congreso deben haberse añadido todos los ingredientes requeridos, sin que falte uno solo. A la hora en que dejé listo este artículo para que ustedes puedan leerlo, al cocinero Pedro Sánchez le faltaba para exhibir el plato de su casi inminente reelección que Junts le diera apoyo oficialmente (con el efecto arrastre en algunos grupos semejantes o más pequeños para hacer lo mismo), una vez que ERC ya ha exhibido en público su acuerdo y condiciones. Algunos de los puntos de los pactos que se van conociendo tienen una lectura de cortísimo plazo, esto es, que en breve habrá gobierno salvo sorpresa mayúscula. Pero también proyectan unas claves para intuir lo que puede ocurrir, próximamente, en la política española.

LEY DE AMNISTÍA. Sin duda será el tema estrella de las próximas semanas. Los socialistas tendrán que esmerarse en explicar, y ojo, también en convencer a sus votantes y simpatizantes más escépticos de que la arriesgada operación vale la pena. Se multiplicarán los actos políticos (Andalucía, Extremadura...) para tratar de disipar dudas, pero también para buscar afianzar la rentabilidad social que pueda tener el asunto. O sea, mítines y eventos en Cataluña, porque el PSC ni podrá ni querrá dejar toda la pista a los independentistas, con elecciones cerca y la certeza de que ellos echarán el resto para apropiarse del mérito de la amnistía.

El PSOE tiene la enorme necesidad de forzar un cierre de filas, porque le viene un tsunami desde la oposición, una parte sustancial de la judicatura y otras entidades a raíz del polémico ‘perdón’ a los protagonistas del 1-0 que no será corto. Si se abre alguna vía de agua socialista, por ahí entrará humedad a un partido que lo ha arriesgado todo para continuar en el Ejecutivo. La derecha busca esa vía con ahínco en Castilla-La Mancha. El presidente Page no oculta su malestar, pero no cede a las tentaciones que le llegan desde el Partido Popular. Al menos, de momento.

Además, en Ferraz tendrán que prepararse para el camino jurídico que la ley tendrá que recorrer ante el Constitucional, donde se amontonarán los recursos del grupo popular en el Parlamento y los gobiernos autonómicos. Y habrán de prepararse para digerir, semana a semana, las provocaciones que les llegarán desde las organizaciones secesionistas y las subidas de tono sobre el referéndum, con las reacciones que provocarán, especialmente en algunos territorios de España. Los socialistas gobernarán, casi con seguridad, pero nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Y un último añadido en este apartado... los mediadores/relatores/interventores/observadores nacionales o internacionales nunca son sencillos de gestionar. Mucho menos de controlar. Tienen vida propia, versiones propias y, en ocasiones, hasta estrategias y errores propios. Esta patata caliente también está en la mesa de quien tiene la obligación de emplatar. Porque lo pide Carles Puigdemont.

DEUDA Y TRENES. La negociación de investidura entre el PSOE y ERC, el partido que gobierna actualmente en la Generalitat, ha conllevado la promesa de que habrá condonaciones de deuda catalana... y de otras comunidades autónomas. El PP se olía que esto ocurriría y ya había advertido que estaba dispuesto a ir a los tribunales por esta cuestión si había discriminación. ¿Y si no la hay? ¿Se aprovecharán del acuerdo las autonomías populares o rechazarán cualquier ventaja para hacerle a su líder, Núñez Feijóo, más llevadera la carga de ser la oposición? Dilema servido por los cocineros socialistas. En todo caso, el debate sobre la financiación autonómica y local es imparable. Otra batalla compleja. Y la cesión de los trenes de cercanías en Cataluña y el dinero para mantenerlo... el gobierno de Ayuso sigue al detalle esta carpeta. Asegura que no permitirá que un solo euro que deba ir a los trenes de Madrid se vaya a otro territorio por interés de Sánchez. Atentos.

JUNTS Y PNV. Puigdemont y Ortuzar, del PNV, se reunieron el día 25 de octubre en Bruselas. Para hablar de amnistía y "reconocimiento nacional". Y de más cosas... que les contaré en un próximo artículo. Prometido.