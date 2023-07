Mitos universitarios

3 Se lee en minutos



Una nueva generación de jóvenes se matriculará a los grados universitarios en las próximas horas. Este proceso se puede producir con la satisfacción de haber entrado en el estudio deseado, o esperando que se liberen plazas en sucesivas asignaciones, o bien a regañadientes y con un punto de decepción, en segundas, terceras e, incluso, cuartas opciones. Las universidades, por su parte, examinarán la evolución de las notas de corte de sus grados. Tendrán en cuenta las condiciones de contorno, para acabar haciendo un juicio sobre su atractivo. En todo caso, este es un buen momento para cuestionar algunos mitos entorno a este proceso.

El primer mito es que una nota de corte más alta implica que es un grado más difícil. No es necesariamente cierto. Lo que seguro que quiere decir es que, en el grado en cuestión, hay más demanda que oferta; esto puede ser debido a que se trata de un grado muy atractivo o a que hay pocas plazas. A veces es un pez que se muerde la cola; cuando hay pocas plazas, se convierte en una opción más exclusiva, esto hace subir la demanda y, con ella, la sensación de que solo unos cuántos son los escogidos. Un poco como pasa con los productos de lujo. Que cuanto más se paga por un producto, mejor te sientes, aunque la calidad objetiva de los materiales o del diseño sea similar. A lo largo de los años, me he encontrado con estudiantes accediendo a grados con notas de corte altas con el único argumento de “tener la nota”, para después darse cuenta de que no están satisfechos. También con otros que se aburren, porque les sobra capacidad intelectual para el grado que han elegido.

El ambiente en una aula donde todo el mundo ha competido mucho para entrar es diferente a un aula donde han accedido personas que se encuentran en una horquilla más amplia de notas. No es mejor ni peor, simplemente diferente. Personalmente, prefiero la segunda. Aunque es más difícil para el profesorado trasladar los conocimientos, se respira diversidad y creatividad. Una clase con notas de corte muy elevadas puede generar un perfil de estudiante demasiado homogéneo y, con ella, el peligro de perderse alguna de las riquezas de la experiencia universitaria: encontrarse con personas con orígenes y perfiles diferentes.

El segundo mito es que hay que tener o encontrar bien pronto una vocación. Pocos jóvenes tienen clara una preferencia profesional y esto puede generar una angustia y presión completamente innecesaria. El primer año no hace falta que sea de definición, sino de exploración y descubrimiento. Cuando algunos estudiantes ven que no se acaban de encontrar cómodas con su elección y quieren cambiar, hay que quitarle hierro a la sensación de pérdida de tiempo. De hecho, en los países con normativa universitaria más flexible, los primeros cursos se puede elegir entre una lista de asignaturas generosas, y es solo a partir del segundo curso que se eligen los estudios principales. La nueva Ley de Universidades, conocida como LOSU, contempla la posibilidad de vías de entrada más amplias por ámbitos de conocimiento y se podrían ver cambios los próximos años. De todas maneras , muchas universidades ya tienen formas creativas de flexibilizar los estudios, para una mayor personalización, no solo al inicio de los estudios sino durante toda la carrera.

Y el tercer mito, que no tiene que ver con la entrada en la universidad sino con la salida: la creencia generalizada de que hay que hacer un máster justo acabada la carrera. Efectivamente es así, si el máster tiene un carácter habilitador, es decir, obligatorio para empezar a trabajar. En caso contrario, hay que considerar coger primero cierta experiencia en el mundo laboral y después estudiar bien qué máster es el que puede dar ventaja competitiva para progresar profesionalmente. He visto a personas con dos o tres másteres, ninguno de los cuales ha generado un cambio relevante, con la consecuente pérdida de recursos económicos y de tiempos.

Lo ideal, sin embargo, es que una vez con el título en el bolsillo, con más o menos intensidad, se practique ‘el aprendizaje a lo largo de la vida’ porque todo queda obsoleto muy pronto. Por suerte, el abanico de oferta para continuar aprendiendo será enorme y, de hecho, si las universidades no se ponen las pilas, la propia evolución demográfica, con cada vez menos jóvenes, dejará centenares de plazas sin cubrir y las notas de corte por los suelos.