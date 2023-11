Tu freidora de aire quedará como nueva en menos de 5 minutos con la ayuda de esta fruta

Limpia la air fryer con este producto que tienes en la nevera / PEXELS

Ha llegado recientemente a nuestra casa para quedarse, y es que la air fryer ha sustituido al horno, al microondas o a la misma vitrocerámica. La cantidad de recetas que se pueden hacer dentro de ella y lo saludables que resultan son un punto a favor para mucha gente, prefiriéndola sobre muchos otros utensilios.

Ahora sí, es indudable el uso que le damos a este aparato, pero, ¿cuántas veces se nos ha pasado por la cabeza limpiarlo?

La rejilla ubicada dentro de la air fryer se ensucia y el molde de silicona deja de estar reluciente después de unos pocos usos. Mantener los electrodomésticos limpios es primordial para la salud de nuestro organismo y de nuestra cocina, pues si dejamos pasar este factor tan importante va a ser cuestión de tiempo que la suciedad nos ponga trabas.

La air fryer se ha convertido en la aliada perfecta para aquellas personas que quieren llevar un estilo de vida más saludable, pues permite reducir el consumo de grasa, lo que la convierte en la máquina perfecta para aquellos que sufren de colesterol.

Hasta aquí parece que el electrodoméstico de moda no tiene defectos, pero igual que nos ahorra tiempo al cocinar, si no la mantenemos limpia tendremos que dedicar tardes enteras a desengrasarla o desincrustarla. Además, sus componentes no se pueden meter en el lavavajillas, lo que hace este proceso algo más tedioso de lo habitual.

Sin embargo, te traemos el truco definitivo para mantener tu air fryer limpia todos los días, ¡sigue leyendo para saber más!

La fruta que salvará tu freidora de aire

Para recuperar el brillo y la pulcritud de esta máquina, lo único que tendrás que hacer es acercarte a la nevera y coger un limón. Esta fruta está en numerosos remedios caseros y es que sus propiedades son grandes aliados de la limpieza del hogar.

Para mantener la air fryer limpia, parte un limón por la mitad, a continuación, frota y rocía la cubeta con la fruta. Poco después, deberás añadir un poco de jabón de platos y rellenar el recipiente con un poco de agua.

Enciende la freidora y ponla a 200 grados durante 5 minutos, al sacar el recipiente, verás cómo las manchas se habrán desprendido gracias a la solución de limón, jabón y agua, que habrá lidiado con la suciedad del electrodoméstico.

Para la rejilla, dale la vuelta a la air fryer y con un trapo húmedo y un poco de jabón, ve pasando la mano entre las ranuras. Poco a poco irás acabando con las manchas y la freidora estará como nueva.

Ahora sí que no puedes ponerle pegas a este electrodoméstico, pues resulta que ya no solo resulta cómodo y rápido cocinar con él, sino que su limpieza es más sencilla de lo que habías podido pensar.

Con productos que tienes en casa, la air fryer quedará como nueva, lista para cualquier uso que le quieras dar.