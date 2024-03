Esta torrija caramelizada 'low cost' será tu postre favorito en Semana Santa

La Semana Santa está cada vez más cerca, con ella, vienen numerosos planes familiares y recetas que preparar en compañía de nuestros seres queridos. Pestiños, buñuelos o torrijas son algunos de los postres que esperamos todo el año y alargamos cuanto podemos para poder disfrutarlos durante más meses.

No es un secreto que las recetas tradicionales sean las que más hacemos y consumimos, sin embargo, no pasa nada si de Semana Santa en Semana Santa le damos un giro a esa receta de toda la vida. Si te gusta, puedes incluirla en el recetario, si no, no tienes por qué volver a prepararla.

Con leche condensada, naranja, canela o bañadas en caramelo son solo algunas de las infinitas posibilidades que puedes preparar. Si quieres saber cómo realizar la torrija del momento con los ingredientes más low cost del mercado, ¡sigue leyendo!

No podrás dejar de prepararlas

Ingredientes

250 ml leche.

250 ml nata para montar.

2 huevos.

100 gr azúcar.

Limón.

Naranja.

Canela.

Pan de leche.

Mantequilla.

Procedimiento