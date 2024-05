Retiran este producto alimenticio de todos los puntos de venta del país: tíralo si lo tienes en casa

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha notificado tras ser informada por las autoridades competentes, retirar un producto contaminado que se comercializa tanto en tiendas como en supermercados del país.

Ha sido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios quién ha descubierto este producto que se debe retirar. Se trata de un complemento alimenticio: Melatonin 7 cápsulas, de la empresa 7 Nutrition.

Retirada de Melatonin 7 cápsulas

La razón por la que se retira este producto o por la que no debes comprarla si la encuentras, no es otra que presenta niveles altos de melatonina, lo que convierte dichas cápsulas en un medicamento, y no en un complemento alimenticio. Sin pasar una previa evaluación ni autorización por parte de la Agencia, es inviable que unas cápsulas que son llamadas complemento alimenticio, jueguen un papel de medicamento.

Melatonin 7 cápsulas / AESAN

Tal y como se puede leer en la propia etiqueta del bote de cápsulas, dicho "complemento alimenticio" ejerce como medicamento, ya que contiene la sustancia farmacológicamente activa en una dosis de 5 mg por cápsula.

Este medicamento se asocia a un efecto hipnótico o estimulante del sueño, controla los ritmos circadianos y a la adaptación al ciclo de luz-oscuridad.