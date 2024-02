Receta rápida para un almuerzo saciable en la oficina: perfecta para el tupper

Tener que comer cada día en la oficina, requiere que tengamos que comer en tupper y que además, preparemos con antelación las comidas para toda la semana. Seguro que muchas veces has pensado que siempre comes lo mismo durante la semana, así que lo mejor que puedes hacer es un menú semanal para comer de todo y no tener esa sensación, ya que de por sí, comer en tupper, ya es aburrido.

Una receta para el tupper de la oficina

Hoy vamos a ver una receta rápida y fácil para preparar en pocos minutos antes de irnos a la oficina. Hoy, vamos a preparar garbanzos con verdura.

Ingredientes

Garbanzos

Champiñones

Calabacín

Ajo y cebolla

Preparación

Lo primero que debemos hacer es empezar a sofreír el ajo para que vaya cogiendo sabor. Cuando lo tengamos tostado, iremos metiendo la cebolla, que tendremos cortada con antelación. Dejemos que se haga lentamente hasta que vaya quedando suave. Mientras, iremos cortando el calabacín para dejarlo preparado. Luego, lo introduciremos junto con la cebolla y lo dejaremos sofreír. Será el momento para salpimentarlo y echar alguna especia que de algo más de sabor. Luego introduciremos por último los garbanzos, previamente lavados para que cojan el sabor de nuestras verduras y quede todo completamente integrado en el plato. En unos minutos tendremos nuestro plato listo para ir directo a nuestro tupper de la oficina.

Es una forma de comer, sano, rápido y diferente cada día y disfrutar de las comidas en la oficina.